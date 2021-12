Von Anica Edinger

Heidelberg. Zweieinhalb Jahre ist es nun her, dass Heidelberg einen neuen Gemeinderat wählte. Zur Halbzeit der Legislatur traf sich die RNZ mit den Fraktionschefs von Grünen, CDU und SPD. Anke Schuster ist Stadträtin seit 1999, seit 2007 ist sie SPD-Fraktionsvorsitzende. Im Interview erklärt sie, weshalb die Wohnungspolitik in Heidelberg auch in den kommenden Jahren für die SPD ein zentrales Thema bleiben wird – und übt deutliche Kritik am grünen Klimabürgermeister.

Frau Schuster, die SPD stellt mit Olaf Scholz jetzt den Bundeskanzler. Will die Heidelberger SPD nachziehen – und im November den neuen Oberbürgermeister stellen?

Diese Entscheidung liegt nicht bei der Fraktion, sondern bei der Partei. Aber ja, wir haben natürlich Rückenwind durch die Bundestagswahl. Und in einigen Städten war die SPD zuletzt bei Oberbürgermeisterwahlen auch sehr erfolgreich, in Esslingen, Aalen und Freiburg zum Beispiel. Deshalb werden gerade auch in Heidelberg Gespräche geführt mit potenziellen Kandidaten oder Kandidatinnen. Man wird sehen, wo die hingehen. Wir als Fraktion glauben jedenfalls, dass man mit einer Kandidatur und einem SPD-Oberbürgermeister der Sozialpolitik in Heidelberg noch einmal größeren Raum einräumen kann.

Wann soll denn feststehen, ob die SPD einen eigenen Kandidaten stellt?

Der Wahltermin ist ja recht spät terminiert, im November. Ich denke deshalb, dass im Frühjahr oder spätestens im Sommer eine Entscheidung steht.

Haben Sie selbst Interesse an dem Posten?

(lacht) Nein, definitiv nein.

Zweieinhalb Jahre mit dem neuen Gemeinderat sind vergangen, zweieinhalb stehen noch bevor. Was hat die SPD-Fraktion in dieser Zeit vor?

Wohnungspolitik bleibt unser wichtigstes Thema – und dabei die Frage: Wie schaffen wir es, Wohnraum für niedrige und mittlere Einkommen zur Verfügung zu stellen? Also für diejenigen, die gerade einmal 20 oder 30 Euro über allen Fördergrenzen liegen, die sich aber auch mit einem eigentlich guten Gehalt keine Wohnung in Heidelberg leisten können. Da geht es um Pfleger, Erzieher, Assistenzärzte, um Klinikmitarbeiter im Allgemeinen, um junge Familien und um Alleinerziehende. Diese Menschen wollen wir als SPD im Blick behalten und dafür sorgen, dass auch sie in unserer Stadt leben können. Und da sind wir auch die einzige Kraft im Gemeinderat, die das forciert.

Und wie soll das gelingen?

Indem wir Pilotprojekte "Wohnungen für Mitarbeiter" mit der städtischen Wohnungsbaugesellschaft GGH und dem Uniklinikum oder den Sozialverbänden auf den Weg bringen. Wir müssen auch stärker mit den Nachbargemeinden kooperieren. Es ist toll, dass wir jetzt ein zweites Ausbildungshaus im Haushalt gefordert haben. Wir müssen aber darüber reden, was nach der Ausbildung kommt. Dafür hat Heidelberg noch kein Konzept. Und wenn wir nicht auf die grüne Wiese raus wollen, dann müssen wir auch Wohnraum im Bestand schaffen, zum Beispiel Speicherflächen ausbauen.

Im Bestand bauen, das heißt: nachverdichten. Viele Heidelberger reagieren auf dieses Thema geradezu allergisch ...

Sicherlich richtig, denn irgendwann hat das Wachstum dieser Stadt ein natürliches Ende. Auch darüber wird man diskutieren müssen.

Kurz vor seinem Tod im Jahr 2018 hat Ihr Stadtratskollege Wassili Lepanto bereits gesagt, dass dieses Ende längst erreicht sei ...

Da bin ich anderer Meinung. Wir beplanen ja gerade die Konversionsflächen, da wird unheimlich viel Wohnraum noch entstehen.

Auch genug bezahlbarer Wohnraum?

Für Mark-Twain-Village beispielsweise haben wir ein tolles wohnungspolitisches Programm auf den Weg gebracht – mit einem Anteil von 70 Prozent bezahlbarem Wohnraum.

Mitten in der Stadt, in Bergheim, hätten auch viele Wohnungen entstehen können, hätte man den Betriebshof auf die Ochsenkopfwiese verlagert. Ein Bürgerentscheid verhinderte das, und die SPD war es, die sich dann dafür einsetzte, dass der Betriebshof an seinem jetzigen Standort quasi im Herzen der Stadt bleibt. Ist das nicht eine vertane Chance für die Wohnungspolitik an so zentraler Stelle?

Ja und nein. Wir stehen nach wie vor zu der Entscheidung, den Betriebshof an Ort und Stelle zu belassen. Alle Städte beneiden uns darum, dass unser Betriebshof so zentral liegt, auch wegen der wenigen Leerkilometer, die deshalb gefahren werden müssen. Aus unserer Perspektive war es aber eine absolute Fehlentscheidung, gegen den von uns vorgeschlagenen Park auf dem Dach des Betriebshofs zu stimmen. Dem trauern wir wirklich nach. Das wäre ein absolutes Zukunftsprojekt gewesen. Und da muss ich sagen: Es hat mich sehr gewundert, dass da die Grüne-Fraktion mit 16 Stimmen nicht mitgegangen ist. Ja, das Projekt wäre uns teuer gekommen, aber das muss uns attraktive Stadtentwicklung doch wert sein! Da fehlen mir in Heidelberg häufig der Mut und der Wille, mal innovativ nach vorne zu denken.

Wäre es nicht auch innovativ und nach vorne gedacht gewesen, den Öffentlichen Nahverkehr an den Adventswochenenden kostenlos zu machen?

Das war wirklich ein Dilemma für uns. Und ich wünschte mir, der Oberbürgermeister hätte uns mit seiner Vorlage zu dem Thema kurz vor der Adventszeit nicht in diese Dilemma-Situation gebracht. Denn natürlich unterstützen wir als SPD dieses Projekt – aber der Zeitpunkt für die Maßnahme war einfach falsch. Wir hätten damit für völlig überfüllte Busse und Bahnen gesorgt – und das zu einer Zeit, in der die Inzidenzzahlen massiv in die Höhe schossen. Wir haben lange darüber diskutiert in der Fraktion und uns letztlich dafür entschieden, dass wir dieses Risiko eines heillosen Gedränges in dieser Zeit nicht eingehen wollen. Und das war der einzige Grund, weshalb wir nicht zugestimmt haben.

Sie haben sich als SPD auch gegen eine weitere Würzner-Maßnahme gewandt – die Erhöhung der Anwohnerparkgebühren. Wie wenn nicht durch solche Projekte will die SPD die Menschen zum Umstieg vom Auto auf alternative Verkehrsmittel bewegen?

Kein einziger, das verspreche ich Ihnen, wird aufgrund der Erhöhung der Anwohnerparkgebühren sein Auto abschaffen! Das Umstiegsargument ist doch von der grünen Fraktion nur vorgeschoben.

Also: Wie will die SPD die Menschen zum Umstieg bewegen?

Wir brauchen ein schlüssiges Gesamtkonzept und keine Fülle von Einzelmaßnahmen, wie wir sie derzeit bekommen. Ja, wir müssen die Menschen zum Umstieg bewegen – und zwar mit einem attraktiven Angebot. Wir haben dazu ein Klimaschutzgutachten, das uns ganz klar sagt, was etwas bringt und was nicht. Die Ausweitung des Anwohnerparkens in der Stadt hat nur einen kleinen Effekt. Was aber als sehr effektiv im Gutachten eingeschätzt wird, das ist die Nahverkehrsabgabe. Jeder Bürger und Bürgerin würde 365 Euro im Jahr für ein ÖPNV-Ticket bezahlen, so könnte man den Ausbau des öffentlichen Nahverkehrs finanzieren.

Das 365-Euro-Ticket war schon einmal im Gespräch. Wird das Thema in den nächsten beiden Jahren noch einmal angegangen?

Als Nahverkehrsabgabe werden wir uns dafür einsetzen, wir sind sonst für einen kostenfreien ÖPNV. Aber eines muss ich an dieser Stelle sagen: Wir haben in Heidelberg einen Bürgermeister, der für Klima und Mobilität zuständig ist. Auch ihm liegt das Klimaschutzgutachten vor. Aus diesem Dezernat kam im letzten Jahr deutlich zu wenig, wir haben uns da viel mehr erhofft. Es ist keine klare Linie in der Klima- und Verkehrspolitik erkennbar. Weder beim grünen Bürgermeister noch bei den Grünen.

Im Bund arbeiten Grüne und SPD nun in der Regierung zusammen, in Heidelberg scheinen die beiden Parteien sich diametral gegenüberzustehen – zuletzt nicht nur beim Anwohnerparken, sondern auch bei den beiden Bürgerentscheiden. Wieso ist das so?

Die Heidelberger SPD-Fraktion hat den Anspruch, schlüssige Gesamtkonzepte zu unterstützen. Wir stehen für eine sachlogische Politik, dazu zählt für uns, dass Soziales und Klimaschutz zusammenpassen müssen. Das war zuletzt beim Anwohnerparken nicht der Fall. Hätte man eine Sozialstaffelung hinbekommen und vor einer Erhöhung erst einmal geprüft, was eine Ausweitung bringt, hätten wir mitgehen können. Aber so eben nicht. Und ja, auch bei den letzten beiden Bürgerentscheiden standen wir auf unterschiedlichen Seiten. Die grüne Politik ließ dabei aber auch an Logik vermissen: Die Ochsenkopfwiese gilt es zu retten, aber die Wolfsgärten kann man mit einem Ankunftszentrum bebauen – hallo? Das ist der Punkt: Die Grünen drehen und wenden ihre Argumente, gerade wie sie wollen. Es fehlt die klare Linie.

Etwas Versöhnliches zum Schluss: Was lief den gut für die SPD-Fraktion in den vergangenen zweieinhalb Jahren?

Wir sind sehr froh um unsere neue Bürgermeisterin Stefanie Jansen. Das war definitiv die richtige Entscheidung. Sie macht einen richtig guten Job, etwa bei der Verteilung der Gelder aus dem städtischen Corona-Hilfstopf, den wir als SPD-Fraktion auf den Weg gebracht haben. Auch im Bereich Digitalisierung im Sozialen ist sie sehr aktiv, arbeitet daran, wie man die Trägerinnen und Träger digital aufstellen kann. Ich sehe da eine große Chance, auch die Jugend mitzunehmen. Bei der Digitalberatung in Seniorenzentren etwa, da stoßen wir bei Stefanie Jansen auf offene Türen. Nicht zuletzt freuen wir uns über die sieben Sitze, die wir im Gemeinderat haben, wir sind als Fraktion toll zusammengewachsen. Wir freuen uns über den Bürgerentscheid zum Ankunftszentrum, über die Entwicklung von Mark-Twain-Village, über die neue Großsporthalle. Die Bilanz ist also durchaus positiv.