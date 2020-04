Wer in Rohrbach in diesen Tagen in der DHL-Filiale von Schreibwaren-Hoffmann gegenüber dem Alten Rathaus ein Paket verschicken will, sollte sich darauf einstellen, dass er Geduld braucht. Foto: Popanda

Von Werner Popanda

Heidelberg. "Heute Morgen auf dem Markt Schlange, Schlange, Schlange, beim Metzger eine Riesenschlange und bei der Bäckerei eine kleinere Schlange, nichts als Schlangen!" Man kann nur froh sein, dass die Frau, die das in der Achim-von-Arnim-Straße laut einer Bekannten mitteilte, nicht auch noch ein Paket zur Post bringen musste. Was sie dort erwartet hätte? Noch eine Schlange.

Die Schlangen dominieren Rohrbach in der Zeit der Coronakrise. Im Ortskern vor Schreibwaren-Hoffmann samt DHL-Paket-Filiale an der Ecke von Rathaus- und Amalienstraße, schräg gegenüber vor der Metzgerei Sommer in der Rathausstraße oder vor dem Einkaufszentrum samt Rewe, Aldi und DM-Filiale an der Felix-Wankel-Straße. Wer dort hinfährt, muss samstags normalerweise erst mal freie Parkplätze finden. Die gab es zuletzt zuhauf. Doch die Freude war schnell dahin: Die Zeit verbrachte man stattdessen in der Warteschlange vor dem Geschäft.

"Rohrbach steht zusammen!", hatte Stadtteilvereinsvorsitzender Hans-Jürgen Fuchs am 17. März als Losung ausgegeben. Gemeint war natürlich, jetzt "zusammenzustehen, uns gegenseitig unterstützen und mithelfen zu verhindern, dass die Schwächsten in unserer Gesellschaft, alte und kranke Personen, infiziert werden oder unser Gesundheitssystem über seine Grenzen strapaziert wird!", so Fuchs. An Warteschlangen hatte man noch nicht gedacht.

Hans-Jürgen Fuchs. Foto: Popanda

Es geht für Fuchs jetzt darum, sich Gedanken zu machen, "wie wir Schwächere konkret unterstützen können". Dazu soll die von ihm per Internet-Newsletter ins Leben gerufene "Rohrbach steht zusammen!"-Initiative ihren Beitrag leisten. Es müsse darum gehen, "die Geschwindigkeit der Verbreitung des Virus zu reduzieren und das Leben in der Krise ein bisschen erträglicher zu machen".

Alle Hilfsangebote, die an die E-Mail-Adresse fuchs@stadtteilverein-rohrbach .de in Form eines einfachen Textes gesandt werden, "werden hier schnellstmöglich veröffentlicht", versichert Fuchs. Eine Versicherung, die, wie ein Blick auf die Homepage des Stadtteilvereins belegt, in den darauffolgenden Tagen konsequent eingehalten wurde.

Im Gespräch mit der RNZ hebt Fuchs hervor, dass es dem Verein wichtig gewesen sei, die Sache jetzt aufzubauen, wenn der Hilfsbedarf noch nicht so groß sei. Man wolle die Strukturen jetzt formieren und nicht erst dann, wenn der Bedarf zu groß und wirklich massiv sei. Unterm Strich verzeichne er im Moment geradezu eine "Welle der nachbarschaftlichen Hilfsbereitschaft". Dabei setzt Fuchs nicht zuletzt auf eine enge Kooperation mit dem Quartiersmanagement im Rohrbacher Wohnviertel Hasenleiser. Dessen drei Beschäftigte werden, ist sich Fuchs sicher, einen wesentlichen Beitrag dazu leisten, dass das Projekt, das mittlerweile in "Rohrbach hält zusammen!" umbenannt wurde, auch langfristig wirkt.

Bislang, freut sich der Stadtteilvereinsvorsitzende gegenüber der RNZ, "läuft das Projekt der Hilfsangebote sehr gut". Darüber hinaus versuche er mit inzwischen über zehn verschickten News-lettern, die "Leute auf dem Laufenden zu halten". Jüngstes Glied in dieser Informationskette sind die unter dem Motto "Rohrbacherinnen und Rohrbacher lesen für Rohrbacher Mädels und Jungs" stehenden "Vorleseseiten" des Stadtteilvereins sowie die "Liturgien für zuhause" der Evangelischen Melanchthongemeinde.