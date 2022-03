Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Es war ein freudiger und trauriger Anlass zugleich: Die Heidelberger Softwarefirma Ameria begrüßte am Freitag ihre Mitarbeiter und deren Familien, die in den vergangenen Tagen und Wochen aus der Ukraine nach Deutschland gereist und geflohen waren, mit einem Willkommensfest. Die 40 frisch angekommenen Ukrainer und Ukrainerinnen – unter ihnen viele Kinder – kamen mit den Mitarbeitern der Heidelberger Belegschaft am Firmensitz von Ameria im Heidelberg Innovation Park zusammen, um ein wenig zu feiern, um auf den Frieden und die Freiheit anzustoßen.

"Wir sind froh, dass ihr alle da seid", rief Albrecht Metter, Vorstandsvorsitzender der Ameria AG, den Neuankömmlingen zu. Das Unternehmen wurde 2001 gegründet und hat seit 2008 ein Büro in der ukrainischen Hauptstadt Kiew. Knapp 30 Menschen waren dort bis vor kurzem für den Softwarekonzern tätig. Inzwischen stehen die Räumlichkeiten leer. Fast alle Mitarbeiter sind geflohen – 14 von ihnen befinden sich jedoch noch immer in der Westukraine, wo sie nun im Hotel leben und von ihrem Laptop aus weiter programmieren.

Unter den zehn Mitarbeitern, die es nach Deutschland geschafft haben, ist Ihor. Der 25-jährige Softwareentwickler hatte ohnehin vor, nach Heidelberg zu kommen, um dort für Ameria zu arbeiten, erzählt er. Am Sonntag, 20. Februar, vier Tage vor Kriegsbeginn, setzte er sich in eine Lufthansa-Maschine und flog gemeinsam mit seiner Frau nach Deutschland. Seine Familie blieb zurück in der Ukraine.

19 Tage später sitzt er hier, im Heidelberger Süden, auf einer Bierbank und isst Kartoffelpfannkuchen mit Schmand, ein ukrainisches Nationalgericht. Neben ihm sein Vater und seine Mutter, seine Schwiegermutter, die Tante und Cousine. Insgesamt zehn Angehörige und die beiden Familienhunde Nora und Pablo hat Ihor, auch mithilfe seines Arbeitgebers Ameria, nach Heidelberg bringen können. Am schwierigsten war es für seine Eltern: Sie mussten mit einem Fahrzeug des Vereins "Deutsches Rotes Kreuz" aus der früh unter Beschuss stehenden Stadt Charkiw im Osten des Landes fliehen. Ein Teil seiner Familie ist nach wie vor in der Ukraine. "Die meisten", sagt Ihor, "sind aber in Sicherheit."

Sein größter Wunsch ist es, dass alle Ukrainer und Ukrainerinnen in Sicherheit leben können, sagt der 25-Jährige. "Niemand verdient es, beschossen und bombardiert zu werden." Um den Krieg zu beenden, brauche es noch mehr Unterstützung für sein Heimatland: eine Flugverbotszone über der gesamten Ukraine und einen sofortigen Importstopp von Öl und Gas aus Russland. "Wir wollen nur Frieden", sagt Ihor. Doch an eine friedliche, eine diplomatische Lösung glaubt er vorerst nicht. "Nicht, solange Putin im Amt ist."

Die 35-jährige Alesia kam erst am Dienstag nach Heidelberg. Auch sie arbeitete für Ameria in Kiew. Als russische Truppen die Ukraine angriffen, habe sie an eine zeitlich begrenzte Offensive geglaubt, erzählt sie. Im Laufe der Tage, nachdem die Schüsse und Bomben zunahmen und immer näher kamen, entschloss sie sich zur Flucht. Über Moldawien, Ungarn und Österreich gelangte sie nach Deutschland – fünf Tage war sie unterwegs. Jetzt ist auch sie hier, in Heidelberg, gemeinsam mit ihrer Mutter und Schwester, während ihr Bruder, Vater und Onkel die Ukraine verteidigen.

Was kommt, das wisse sie nicht. "Ich habe keine Zukunftspläne", sagt Alesia. Sie weiß, dass sie weiter für Ameria arbeiten kann, am Freitag bezog sie ihr Heidelberger Büro. Und sie weiß, dass sie erst einmal eine Unterkunft für sich und ihre Familie hat. Viel mehr will sie gerade aber auch nicht wissen. "Ich muss im Moment leben. Wenn mich der Krieg eines gelehrt hat, dann, dass jeder Moment dein letzter sein kann."

Alesia, Ihor und all die anderen Ameria-Mitarbeiter und ihre Angehörigen aus der Ukraine sind froh, dem Krieg entkommen zu sein. Doch es ist nicht nur der Krieg, den sie hinter sich gelassen haben, es ist auch ihr Heimatland. Das Land, für das ihr Herz schlägt, ist am Freitagmittag im Heidelberger Innovation Park allgegenwärtig. Hier malen sie sich blau-gelbe Flaggen ins Gesicht, hier trinken sie ukrainischen Wodka und singen die ukrainische Nationalhymne. "Slava Ukraini!", rufen sie gemeinsam, "Ruhm der Ukraine!" Manche von ihnen lächeln dabei, manche haben Tränen in den Augen.