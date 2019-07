Von Maria Stumpf

Heidelberg. Es soll ein "Hotspot" der städtebaulichen Entwicklung werden: Südlich des Hauptbahnhofs entsteht auf einem Areal von rund 24.000 Quadratmetern ein neues Quartier. Rund um den künftigen "Europaplatz" wachsen fünf Gebäude. Baubeginn ist im Herbst dieses Jahres, die Baufertigstellung ist für Herbst 2022 geplant. Insgesamt werden rund 300 Millionen Euro investiert.

Und auch im "Heidelberg Innovation Park" (HIP) sind Fortschritte sichtbar. Die ersten Mieter sind dort bereits eingezogen. Darüber informierten Mitglieder der Gesellschaft "Metropolregion Rhein-Neckar" gemeinsam mit Investoren bei einer Ortsbegehung in Heidelberg. Man war auf "Immobilien-Sommertour" unterwegs.

Vom "Europaplatz" zwischen Czernyring und Max-Planck-Ring ist außer einem riesengroßen Erdloch noch nicht viel zu sehen. Was steht, sind die Eckdaten zur Quartiersentwicklung. Bauherr der Gebäude rund um den 6000 Quadratmeter großen Europaplatz ist die Gustav Zech Stiftung mit Sitz in Bremen. Geplant sind neben einem Vier-Sterne-Hotel mit rund 300 Zimmern auf elf Stockwerken weitere vier Gebäude für Büros, Dienstleistungen, Einzelhandel, Gastronomie mit Außenbestuhlung und Wohnungen.

Betreiber des Hotels wird die Bremer "Atlantic-Hotel Group" sein. Im Wohngebäude sind 105 Mietwohnungen geplant, die teils auch mietpreisreduziert sein sollen. Zudem ist ein zweigeschossiges Parkhaus für 750 Pkw-Stellplätze geplant, davon sollen 160 der Öffentlichkeit zur Verfügung stehen. Für Fahrradfahrer sind Stellflächen für 1900 Räder vorgesehen. Darüber informierten Kai Dreesbeimdiek vom Management der Zech-Stiftung, Georg Breithecker, Geschäftsführer der Immobilien Sparkasse Heidelberg, und Gerald Dietz, Leiter der städtischen Geschäftsstelle Bahnstadt.

Wie Dreesbeimdiek weiter erklärte, wird das gesamte Projekt abschnittsweise fertiggestellt. Der auf gleicher Höhe mit dem Querbahnsteig und dem Czernyring liegende Europaplatz sei ein Bindeglied zwischen Bahnhof und Bahnstadt und dem neuen Konferenzzentrum, fügte Dietz hinzu. Mit dem Bau des Konferenzzentrums habe die Zech-Stiftung als Bauherr nichts zu tun. "Das liegt nicht in diesem Areal."

Groß sind also die Strukturen auf dieser Baufläche, groß- und kleinflächig wird dagegen im "Heidelberg Innovation Park" (HIP) auf dem Gelände der ehemaligen Patton Barracks in Kirchheim gedacht. Der Name ist eigentlich schon Programm: Hier soll künftig an Lösungen für die digitale Welt gearbeitet werden - interdisziplinär und im ständigen Austausch zwischen innovativen Firmengründungen, etablierten Unternehmen und Forschungseinrichtungen rund um den IT-Bereich.

"Zusammen arbeiten, gemeinsam profitieren", erklärte Nicole Huber, Koordinatorin der digitalen Aktivitäten der Stadt. Die ehemaligen klassischen Kasernen und Garagengebäude auf dem 15 Hektar großen Gelände böten flexible Nutzungsmodelle, fügte Georg Breithecker hinzu.

Nicht nur die ersten Mieter sind schon eingezogen, auch die Digital-Agentur der Stadt und der vom Land geförderte Digital-Hub der Metropolregion Rhein-Neckar sind bereits vor Ort. Das mit dem "Community-Bereich" im HIP scheint auch zu klappen: "Die grillen schon", witzelte Georg Breithecker, als er sich umguckte.