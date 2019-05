Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Die gewittrigen Regenschauer am Abend hätten nun wirklich nicht sein müssen. Zumal gegen 22 Uhr doch das XXL-Feuerwerk gen Himmel steigen sollte. Dabei war das Deutsch-Amerikanische Volksfest auf dem Hospital-Gelände in Rohrbach am Samstagnachmittag noch bei - zeitweise strahlendem - Sonnenschein gestartet.

Mit dem Rummel auf den Konversionsflächen - erst in den Campbell Barracks in der Südstadt, jetzt im Hospital in Rohrbach - hat das Deutsch-Amerikanische Freundschaftsfest in den letzten vier Jahren eine tolle Renaissance erlebt. Und nach den zwei erfolgreichen Jahren in "Campbell", dem ehemaligen Hauptquartier der US-Armee in Europa, war die Stimmung 2018 bei der Premiere im kleineren Hospital-Gelände sogar noch besser.

Auch für die Kleinen gibt es noch bis Sonntag jede Menge Fahrgeschäfte auf dem Jahrmarkt-Gelände in Rohrbach. Foto: kaz

Auch am ersten Festwochenende 2019 zeigt sich: Es funktioniert, die Heidelberger lieben ihr Volksfest einfach. Schon vor dem Einlass um 14 Uhr strömen die Besucher am Samstag von allen Seiten herbei, warten, bis das Tor endlich auf geht. "Obwohl wir in Kirchheim wohnen, sind wir dort eigentlich nie auf die Messe gegangen", sagt eine 23-Jährige, die mit einer Freundin da ist. Aber das hier, das sei einfach etwas Besonderes. An die Anfänge des Volksfestes erinnern sich die Rentner Karl und Willi aus der Weststadt. Auf die "Ice-Cream" seien sie damals ganz wild gewesen. Und auf die "Hot Dogs" sowieso. Noch mehr "American Food" wie Spareribs und Burger gehören natürlich auch 2019 zum Speiseangebot. Im Festzelt werden zudem deutsche Spezialitäten von Spießbraten bis Schweinshaxe serviert.

Besonders beliebt ist das Riesenrad, das letztes Jahr nicht dabei war. Pro Tour bugsiert es bis zu 288 Menschen auf 55 Meter Höhe - schnell bilden sich Schlangen vor der Attraktion. Weniger Andrang herrscht an der XXL-Schaukel - die ist aber auch nur etwas für echte Adrenalinjunkies.

Beim offiziellen Fassanstich im Festzelt geht es am Eröffnungstag bereits um die Zukunft, denn für das nächste Jahr braucht das Volksfest schon wieder einen neuen Platz. Schaustellerverband-Chef Horst Kräher richtet den dringenden Appell an alle Verantwortlichen, ein neues Messegelände auszuweisen. "Die Konversionsflächen sind uns leider ausgegangen", bedauert Mathias Schiemer von "Heidelberg Marketing" - aber er will sich auf jeden Fall mit ganzer Kraft einsetzen bei der Standortsuche.

Info: Das Volksfest im Hospital hat bis Sonntag, 26. Mai, täglich von 14 bis 23 Uhr geöffnet, Freitag und Samstag bis Mitternacht, Sonntag schon ab 11 Uhr.