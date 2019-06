Geht es nach dem Landgericht Heidelberg, darf die Familie Hofbauer weiter auf dem Alten Kohlhof wohnen bleiben. Hier kocht auch Robert Rädel in seinem Restaurant "Oben". Das wurde mehrfach im letzten Herbst von namhaften Gastroführern ausgezeichnet - wovon die rote "Guide Michelin"-Plakette am Hoftor zeugt. Foto: Philipp Rothe

Von Micha Hörnle

Heidelberg. Am Mittwochmorgen hat die Stadt Heidelberg - zumindest in erster Instanz - juristischen Schiffbruch erlitten: Die Vierte Zivilkammer des Landgerichts wies die Klage der Stadt auf Rückkauf der Immobilie ab. Im Januar 2017 war die Stadt vor Gericht gegangen, weil sie der Auffassung war, dass die Besitzer des Anwesens, die Familie Hofbauer, gegen den Sinn des Grundbucheintrags verstoßen habe, hier eine Gaststätte zu betreiben. Allerdings gibt es in der Frage, wie dieser Grundbucheintrag zu verstehen und wie bindend er sei, erhebliche Meinungsunterschiede.

Felix Michl, der Anwalt der Familie Hofbauer, begrüßte naturgemäß das Urteil, das "damit vollumfänglich die Rechtsauffassung der Beklagten bestätigt" habe. Für Michel ist bemerkenswert, "dass bereits die von der Stadt Heidelberg mit dem Voreigentümer des Grundstücks geschlossene Vereinbarung grundrechtswidrig und damit nichtig war". Der Grundbucheintrag sei vollkommen einseitig gewesen - und somit "war schon der Voreigentümer nicht zum Betrieb einer Gaststätte auf dem Alten Kohlhof verpflichtet".

Hintergrund Egal, ob die Stadt Heidelberg in Sachen Kohlhof in Berufung geht: Es wird teuer. Jetzt verfügte das Gericht, dass sie die Kosten des Verfahrens - also die des Gerichts und der Anwälte - zu tragen habe. Wie viel das ist, das wusste ein Stadtsprecher gestern noch nicht, er wartet noch auf das Schreiben des Landgerichts. Aber billig wird das nicht, vielleicht einige Zehntausend Euro. Noch teurer [+] Lesen Sie mehr Egal, ob die Stadt Heidelberg in Sachen Kohlhof in Berufung geht: Es wird teuer. Jetzt verfügte das Gericht, dass sie die Kosten des Verfahrens - also die des Gerichts und der Anwälte - zu tragen habe. Wie viel das ist, das wusste ein Stadtsprecher gestern noch nicht, er wartet noch auf das Schreiben des Landgerichts. Aber billig wird das nicht, vielleicht einige Zehntausend Euro. Noch teurer wäre allerdings ein Rückkauf. Für die Stadt ist der Kaufpreis des Jahres 1997 gültig, als die Vorbesitzer die Immobilie von der Stadt erwarben. Hofbauers geben an, sie hätten 18 Jahre später ein marodes Anwesen gekauft. Und so bietet die Stadt nach RNZ-Informationen 600.000 Euro, der Schätzwert liegt aber bei rund zwei Millionen. Zum Prozessauftakt 2017 hatte Richterin Andrea Großmann eine Summe von "einer Million Euro oder deutlich mehr" genannt. (hö)

[-] Weniger anzeigen

Michel würde es begrüßen, "wenn die nun vom Landgericht bestätigte, völlig klare Rechtslage auch seitens des Gemeinderats zur Kenntnis genommen und sachlich analysiert würde, bevor reflexhaft nach der Berufung verlangt wird". Denn angesichts des mehr als eindeutigen Urteils gebe es aus seiner Sicht für die Stadt in einer Berufung nichts zu gewinnen.

Im Gegenteil: Da sich das "Oben" großartig entwickele und einen ausgesprochen positiven Beitrag zum Image der Stadt leiste, sollte der Gemeinderat diese Leistung des Restaurants für die Stadt auch anerkennen. Denn würde es der Stadt gelingen, den Alten Kohlhof zurückzukaufen, würde das unweigerlich zur Schließung des "Oben" führen.

Seitens der Stadt reagierte man am Mittwoch enttäuscht. Ein Stadtsprecher sagte auf RNZ-Anfrage: "Wir haben im Januar 2017 den Rückkauf der Immobilie erklärt. Zu diesem Zeitpunkt hatte der Eigentümer nach unserer Überzeugung bereits eineinhalb Jahre lang nicht nur seine Pflicht ignoriert, eine Gaststätte zu betreiben, sondern auch durch die tatsächlich ausgeübte überwiegende Wohnnutzung gegen grundbuchrechtlich geschützte Verpflichtungen verstoßen. Nach unserer Rechtsauffassung begründen diese Verhaltensweisen den Anspruch auf Rückkauf. Es ist für uns daher nicht nachvollziehbar, dass das Gericht hier zu einer anderen Bewertung kommt." Nun warte man auf eine Urteilsbegründung, danach werde Oberbürgermeister Eckart Würzner mit dem Gemeinderat sprechen.

Hintergrund Kaufvertrag und Grundbucheintrag 1997 kaufte die Familie Stier das Anwesen Kohlhof 5 der Stadt ab. Im Vertrag stand: "Der Käufer verpflichtet sich zum Betrieb der Gaststätte mit Hotelbetrieb unter den Namen ,Alter Kohlhof‘." Zudem wurde festgelegt, dass "die Stadt zum Wiederkauf des Grundstücks (...) berechtigt" ist, sofern der Käufer die Verpflichtung nicht [+] Lesen Sie mehr Kaufvertrag und Grundbucheintrag 1997 kaufte die Familie Stier das Anwesen Kohlhof 5 der Stadt ab. Im Vertrag stand: "Der Käufer verpflichtet sich zum Betrieb der Gaststätte mit Hotelbetrieb unter den Namen ,Alter Kohlhof‘." Zudem wurde festgelegt, dass "die Stadt zum Wiederkauf des Grundstücks (...) berechtigt" ist, sofern der Käufer die Verpflichtung nicht erfüllt. Die Pflicht zum Gaststätten-Betrieb wurde damals auch als "persönliche Dienstbarkeit" im Grundbuch eingetragen - und auf eine Dauer von 25 Jahren festgelegt. Jedoch lässt die Formulierung Interpretationsspielraum: Es heißt, das Grundstück dürfe "allenfalls zum Betrieb einer Gaststätte" samt Hotel und Wirtewohnung sowie Weingut genutzt werden. Auch das Wiederkaufsrecht ist im Grundbuch vermerkt. Ob die Verpflichtung aus dem Kaufvertrag auf die Hofbauers überging, als diese das Grundstück 2015 den Stiers abkauften, ist strittig. Zumindest die "persönliche Dienstbarkeit" ging jedoch nach der vorläufigen Ansicht des Landgerichts laut Beschluss vom 18. April 2018 auf die neuen Eigentümer über: Sie hätten die klare Verpflichtung, ein Lokal (gleich welcher Art) zu betreiben, wogegen sie zum damaligen Zeitpunkt verstoßen hätten. Diese Einschätzung hat das Gericht nun revidiert: Solch ein Grundbucheintrag ist laut dem gestrigen Urteil unverhältnismäßig. hö

[-] Weniger anzeigen

Da es nur eine einmonatige Frist für die Berufung gibt, muss noch der alte Rat auf seiner letzten Sitzung am 27. Juni darüber entscheiden. Aber da sich bisher alle Gruppierungen einstimmig für den unbedingten Rückkauf ausgesprochen haben, ist so gut wie sicher, dass die Stadt in die nächste Instanz, vors Oberlandesgericht Karlsruhe, geht.

In allen Punkten hatte die Richterin Andrea Großmann in ihrem 29-seitigen Urteil nun der Familie Hofbauer, recht: Die Stadt habe mit der Klage auf Rückkauf unverhältnismäßig gehandelt, weil ja inzwischen auf dem Alten Kohlhof eine Gaststätte betrieben werde. Damit sei dem Wunsch der Stadt - und auch dem Sinn des Grundbucheintrags - Genüge getan.

Richterin Großmann geht sogar noch weiter: Sie bezweifelt, dass die Hofbauers überhaupt eine Pflicht zum Betrieb einer Gaststätte übernommen haben, als sie Anfang 2015 das ehemalige Ausflugslokal kauften - denn solch eine "Betriebspflicht" verstoße "gegen das Gebot angemessener Vertragsgestaltung". Mit anderen Worten: Die Stadt könne niemanden zwingen, eine Wirtschaft zu unterhalten, denn das gehöre nicht zu den kommunalen Aufgaben.

Noch nicht einmal "schutzwürdige kulturelle Zwecke" als Begründung für eine Gaststätte gestand die Richterin zu: "Zwar blickt der Alte Kohlhof auf eine längere Tradition als Ausflugsgastronomie in dem Heidelberger Naherholungsgebiet Kohlhof zurück. Der Betrieb dieser einzelnen Gaststätte in einer Großstadt wie Heidelberg ist indes nicht derartig prägend für das historische und kulturelle Bewusstsein der Bürgerinnen und Bürger der Stadt oder die Wahrung spezifisch ortsbezogener Traditionen, dass er den Rang eines gemeinschaftsbezogenen Gemeinwohlbelangs erreiche." Es wäre, so Großmann, für die Stadt klüger gewesen, nicht die Gaststätte mit einem Grundbucheintrag zu verkaufen, sondern das Anwesen in Erbpacht zu vergeben.