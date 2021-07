Von Julia Schulte

Heidelberg. Acht Monate ist es her, dass das Gloria das letzte Mal für sein Kino-Publikum geöffnet war. Acht lange Monate, die Gloria, Gloriette und Kamera – die drei beliebten Heidelberger Programm-Kinos – nur dank zahlreicher Förderungen überlebt haben. Am Donnerstagabend war es dann endlich soweit: Das Tor zur Hauptstraße öffnete sich wieder und ließ die Kino-Liebhaber herein. Gezeigt wurde der Oscar-Hit "Nomadland" von Chloé Zhao mit der ebenfalls oscarprämierten Hauptdarstellerin Frances McDormand.

Während zu den Nachmittagsvorstellungen nur wenige Zuschauer kamen, bildete sich am Abend eine längere Schlange am Einlass und die erlaubte Auslastung von 60 Prozent – 79 Sitze – wurde fast erreicht. Unter den Zuschauern war Achim Hallenberger, der dem Kinobesuch entgegenfieberte: "Endlich ist diese tote Zeit vorbei", freute er sich. Er habe das Kino mit Gutscheinen unterstützt und sei erleichtert, dass das Gloria überlebt habe. Ein Kinobesuch sei dann ja doch etwas anderes, als zu Hause Netflix zu schauen – einzig die Maskenpflicht im Saal empfinde er als störend. Gerade die finden Kira, Jannik und Jana gut, da man auf diese Weise "wenigstens ein bisschen Sicherheit" habe. Die drei Anfang-20-Jährigen waren "schon echt lange nicht mehr im Kino", und der Film-Trailer habe sie sehr angesprochen.

Neben der Maskenpflicht im Saal müssen Zuschauer einen Nachweis über eine Impfung, einen aktuellen Test oder eine überstandene Infektion mitbringen. Diese strengen Regeln hätten aber bislang kein Problem dargestellt und die Zuschauer seien informiert, erklärte Tillmann Steinhilber. Er leitet die Kinos gemeinsam mit Jutta Freimuth aktuell kommissarisch. Im Juni war, die die Kinos gegründet und fast vier Jahrzehnte geleitet hatte, überraschend Inge Mauerer-Klesel verstorben. Der Schock über den Tod ihrer Chefin sitzt bei beiden noch tief. "Für uns sind das total schwere Umstände", sagte Steinhilber. Er habe immer sehr eng mit Mauerer-Klesel zusammengearbeitet: "Sie war die Frau, mit der ich am meisten Zeit verbracht habe."

Steinhilber betonte, dass bereits langfristige Planungen in Bezug auf die Weiterführung des Kinos laufen würden. Freimuth und er würden das volle Vertrauen des Ehemanns der Verstorbenen, Helmut Klesel, genießen, und man sei sich einig, dass die Kino-Standorte so bestehen bleiben sollen, wie es das Lebenswerk von Mauerer-Klesel war. "Nomadland" hatte übrigens noch Mauerer-Klesel selbst für das Gloria gebucht und generell sei das Programm im Sinne der Verstorbenen gestaltet worden, so Steinhilber.

Trotz aller Rückschläge blickt Jutta Freimuth positiv in die Zukunft: "Ich spreche wohl für alle Kollegen, wenn ich sage, dass wir uns riesig darüber freuen, dass es wieder losgeht." Niemand hätte damit gerechnet, dass die Kinos so lange geschlossen bleiben würden. Deshalb bekäme am Eröffnungstag auch jeder Zuschauer einen Sekt, "denn es gibt wirklich was zu feiern". Sie sei "superoptimistisch" in Bezug auf den Kinostart, denn es kämen in nächster Zeit wirklich tolle Filme raus.

Auch Steinhilber ist sich sicher: "Der Sommer wird kinotechnisch so gut wie nie", da die Verleiher ausnahmsweise hochkarätige Filme auch in der warmen Jahreszeit herausgeben würden. Eine weitere Corona-Errungenschaft: Es könnten jetzt auch digitale Filmgespräche mit US-Regisseuren stattfinden, was zuvor undenkbar war.