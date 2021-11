Heidelberg. (pne) Glühwein, Bratwurst, Kunsthandwerk: Nach der Corona-Zwangspause im letzten Jahr findet vom 18. November bis 22. Dezember wieder ein Weihnachtsmarkt in Heidelberg statt. Nachdem das Land die Corona-Verordnung angepasst hat, ist inzwischen klar, wie der Besuch des Marktes in der Altstadt geregelt ist.

Welche Regeln gelten allgemein? Der Verkauf von Speisen und Getränken zum sofortigen Verzehr ist laut Land erlaubt – wie auch andere "Angebote, die zum Verweilen einladen", etwa Fahrgeschäfte oder Sitzgelegenheiten. Wahrnehmen darf diese Angebote, wer geimpft, genesen oder getestet ist. Das gilt auch in der ab diesem Mittwoch in Baden-Württemberg geltenden Warnstufe. Wird hingegen die darauf folgende Alarmstufe ausgerufen, dürfen nur noch Geimpfte und Genesene trinken, essen und Karussell fahren. Wer allein zum Einkaufen auf den Weihnachtsmarkt kommt, etwa um sich mit Kunsthandwerk einzudecken, muss keinerlei Nachweis erbringen, ganz gleich, welche Corona-Stufe aktuell gilt.

Wie setzt Heidelberg die Regeln um? Wer den Weihnachtsmarkt besucht, um dort zu essen, zu trinken oder zu verweilen, muss sich ein entsprechendes Bändchen besorgen. Diese sollen an zentralen Punkten, etwa am Bismarckplatz, Hauptbahnhof, Neckarmünzplatz, aber auch an Testzentren ausgegeben werden. Geimpfte und Genesene erhalten ein Bändchen, das sie mehrmals tragen und vorzeigen können, für Getestete gibt es bei jedem Besuch ein neues. Kontrolliert wird an den Verkaufsständen. Dort müssen alle ihr Bändchen vorzeigen, um ein Essen oder Getränk zu erhalten – auch wenn man dieses nicht vor Ort konsumiert. Zudem werden die Kontaktdaten erfasst.

Ein umzäunter Weihnachtsmarkt, an dessen Eingängen kontrolliert wird, kam für den Veranstalter "Heidelberg Marketing" nicht infrage – aus zwei Gründen, wie Marktleiter Joe Schwarz erklärt. Zum einen müssten sich so auch die Besucher einer Kontrolle unterziehen, die nur über den Weihnachtsmarkt bummeln wollen. Zum anderen würde eine Umzäunung für lange Menschenschlangen sorgen – was auch Gastronomie und Einzelhandel beeinträchtigen könnte.

Was ist in diesem Jahr noch anders? Vor der Pandemie umfasste der Weihnachtsmarkt in der Regel 115 bis 120 Stände. Laut Schwarz werden es in diesem Jahr höchstens 100 sein. Der Grund: Manche Händler seien wegen Corona wirtschaftlich nicht in der Lage teilzunehmen. Hinzu kämen allgemeine Liefer- und Personalengpässe. "Die Folgen der aktuellen Entwicklungen in der Weltwirtschaft spürt man auch hier", sagt Schwarz. Trotz der schwierigen Rahmenbedingungen sieht der Leiter des Marktes den kommenden Wochen erwartungsvoll entgegen. Es gehe auch darum, den Menschen wieder eine Freude zu machen, sagt Schwarz. "Wir wollen jedem Besucher die Möglichkeit geben, ein Stück Normalität und Weihnachtsfeeling zu erleben."