Von Philipp Neumayr

Heidelberg. Als die Pandemie im Frühjahr 2020 ausbrach, mussten sie schließen. Dann durften sie öffnen. Dann mussten sie schließen – und durften schließlich wieder öffnen. Und jetzt? Wie geht es weiter für die Gastronomen? Viele Inhaber von Restaurants, Bars und Cafés beobachten die steigenden Infektionszahlen mit Sorge. Sollte die Corona-Alarmstufe des Landes kommen, würde die 2G-Regel gelten, es dürften nur noch Geimpfte und Genesene in Innenräumen essen und trinken. Aktuell ist das auch Menschen mit negativem PCR-Test möglich.

Der Kommunale Ordnungsdienst (KOD) der Stadt und die Polizei überprüften am Donnerstag im Rahmen einer landesweiten und angekündigten Schwerpunktkontrolle, ob sich die Heidelberger Gastronomen an die Corona-Regeln halten. Acht Mitarbeiter des KOD, zwei Mitarbeiter der Gaststättenbehörde und fünf Polizisten suchten in der Hauptstraße und in Neuenheim 53 Betriebe auf. In sieben davon (13 Prozent) wurden laut Stadt Mängel festgestellt.

Die meisten Beanstandungen habe es bei der Kontaktdatenerhebung gegeben. "Diese war in zehn Fällen fehlerhaft, unzureichend oder nicht vorhanden. In fünf Fällen hatten Beschäftigte keinen Mund-Nasen-Schutz getragen. Die übrigen vier festgestellten Verstöße betreffen das Lüften, fehlendes Handwaschmittel sowie unzureichende Reinigung." Gäste mit fehlendem oder falschem 3G-Nachweis habe man nicht feststellen können. Bei der letzten Schwerpunktkontrolle Ende Oktober waren in neun von 44 kontrollierten Betrieben (20 Prozent) Mängel festgestellt worden.

Nach wie vor gibt es jedoch viele Gastronomen in der Stadt, die sich keiner Kontrolle unterziehen mussten. Sollte es eines Tages so weit sein, hätte er keine Bauschmerzen, sagt Hans-Jürgen Sickler, Geschäftsführer des "Red" in der Poststraße. "Wir erfüllen alle Auflagen." Jeder Gast müsse bereits an der Tür seinen Nachweis vorzeigen und sich per App einchecken. Das gilt auch für Menschen mit negativem PCR-Test. Nur Geimpfte und Genesene hineinlassen – das will Sickler erst, wenn die Alarmstufe kommt und es die Corona-Verordnung vorgibt. "Wir wollen niemanden ausgrenzen", erklärt er.

Andere Restaurants lassen hingegen schon jetzt nur noch Geimpfte und Genesene hinein – unter ihnen das "Zafferano". Diese Entscheidung habe anfangs für "massiven und lautstarken" Widerspruch bei manchen Gästen gesorgt, sagt Mitinhaber Frank Käseberg. Von sich aus auf 2G zu setzen, das habe er aber "im vollen Bewusstsein gemacht, dass ich Ärger kriege". Käseberg hat "die Nase voll von Menschen, die auf Kosten der Gesellschaft ihr eigenes Süppchen kochen". Wichtiger sei ihm, seine Stammgäste zu schützen, denn von ihnen lebe das "Zafferano" hauptsächlich.

Das Restaurant "Olive" im Neuenheimer Feld setzt seit dem 1. Oktober auf 2G. Auf der Terrasse, erklärt Geschäftsführer Hannes Fritz, dürften bis heute zwar auch Menschen mit negativem PCR-Test Platz nehmen. Witterungsbedingt werde diese aber immer seltener genutzt. Noch merkt Fritz nichts von Gästen, die aus Sorge vor dem Virus zu Hause bleiben. In den letzten Tagen seien aber immer mehr betriebliche Weihnachtsfeiern in der "Olive" storniert worden. "Viele sagen: Das ist uns zu heiß."

Die Türen bereits gänzlich geschlossen hat das Restaurant "Traube" in Rohrbach. "Wir haben kein Personal mehr", erklärt Geschäftsführer Ole Hake. Bis vor kurzem hätten er und sein Lehrling den Betrieb noch am Laufen halten können, doch die fehlenden Mitarbeiter in der Küche könne man nun einfach nicht mehr aufwiegen. Hake sagt, er sei ein "absoluter Befürworter" der Corona-Regeln, bisher habe man diese auch streng befolgt. Doch wenn er Bilder wie jene vom Donnerstag sieht, als in Köln Tausende Menschen dicht gedrängt den Start in die Karnevalsaison feierten, dann kämen ihm Zweifel an den Auflagen. "Das ist alles noch immer sehr unverhältnismäßig."