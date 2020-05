Rund 60 Menschen demonstrierten am Samstag unter Wahrung des Mindestabstands in der Altstadt für Solidarität in der Coronakrise – und nebenbei gegen Verschwörungstheorien. Foto: Alex

Von Steffen Blatt

Heidelberg. "Ich freue mich, dass heute nicht so viele Leute gekommen sind." Das sind Worte, die man selten bei einer Demonstration hört. Doch in Zeiten von Corona und Kontaktbeschränkungen ist vieles anders – das galt auch für die Demo am Samstagnachmittag auf dem Universitätsplatz, zu der die Grüne Jugend Heidelberg unter dem Motto "Gemeinsam durch die Krise" aufgerufen hatte. Und so freute sich Sprecher Robert Maiwald vom Vorstandsteam der Veranstalter eben auch über die nur rund 60 Demonstranten, die bei strahlendem Sonnenschein in die Altstadt gekommen waren.

Die Kritiker der Corona-Einschränkungen, die an den letzten vier Samstagen auf dem Uniplatz demonstriert hatten, versammeln sich an diesem Tag auf dem Messplatz. Offenbar hat sich das aber nicht bei allen herumgesprochen, und so kommt es anfangs zu skurrilen Szenen. Mit Beginn der Reden merken einige, dass sie auf dem Uniplatz falsch sind. Es kommt zu Zwischenrufen und Diskussionen mit den Ordnern der Grünen Jugend. Schließlich ziehen einige Zaungäste ab – "falsche Demo" ist mehrfach zu hören.

Ansonsten verläuft die Veranstaltung geordnet, ohne Zwischenfälle – und unter Beachtung strenger Hygienevorschriften. Der Demonstrationsbereich ist mit rot-weißem Band markiert, das am Boden klebt. Innerhalb der Zone muss ein Mund- und Nasenschutz getragen werden. Die vorgeschriebenen Abstände zwischen den Teilnehmern sind durch Kreidekreuze auf dem Boden markiert.

In den Redebeiträgen wird ein breites Themenspektrum abgedeckt. Es geht um die Gesellschaft nach der Corona-Krise, um bessere Bezahlung für Menschen, die in systemrelevanten Jobs arbeiten, um Hilfen für Menschen in Kurzarbeit oder Unternehmer, die plötzlich vor dem Aus stehen. Eine Marketingkampagne für den Heidelberger Einzelhandel wird gefordert und eine unbürokratische Ausweitung der Außenbestuhlung. Auch die Situation der Menschen in den überfüllten Flüchtlingslagern auf den griechischen Inseln kommt zur Sprache. Denn dort hätte ein Corona-Ausbruch verheerende Folgen.

Diese unterschiedlichen Stimmen wollten die Veranstalter haben. Eine Diskussion über Lockerungen oder die Beibehaltung von Einschränkungen, ja, auch Kritik am Krisenmanagement und an den Beschlüssen der Bundesregierung. Aber keine Verschwörungstheorien oder rechten Populismus.

Wie leicht empfänglich aber Menschen in einer Krisensituation für scheinbar einfache Erklärungen sind, haben zwei Teilnehmer der Demo ganz direkt erfahren. Patrick Michl und Rebecca Krauß wohnen in der Altstadt und haben einige Bekannte, die schwer vom Lockdown getroffen wurden, bei denen etwa eine Privatinsolvenz im Raum steht. "Einige springen auf Verschwörungstheorien an", berichtet Michl. Der Umgang damit fällt den beiden nicht leicht, dabei haben sie eigentlich beste Voraussetzungen. Michl ist Statistiker, Krauß arbeitet als Medienpädagogin und setzt sich dabei auch mit Verschwörungstheorien auseinander.

Aber wie spricht man Freunde oder Bekannte an, die plötzlich von "Impfdiktatur" reden oder komplett leugnen, dass vom Coronavirus eine Gefahr ausgeht? "Man muss die realen Ängste ernst nehmen", sagt Krauß. Schwierig werde es aber, wenn das Grundvertrauen in die Gesellschaft abhanden komme, ergänzt Michl. Dann gerate er auch als Mensch, der täglich mit Zahlen und Fakten arbeitet, an Grenzen. "Das dringt oft nicht durch bei Menschen, deren eigene Existenz gefährdet ist."

Es ist eben kompliziert – wie so vieles in Zeiten von Corona.