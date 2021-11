Von Birgit Sommer

Heidelberg. Ist die Bebauung schuld am Fichten-Sterben? In der Neckarhelle zwischen Russenstein und Stift Neuburg errichtet das Unternehmen Wohnwerte Kalkmann anstelle eines alten Einfamilienhauses zwei Gebäude mit je fünf Wohnungen und Tiefgarage. Schon vor zwei Jahren ärgerten sich Nachbarn über die "Zubetonierung eines Landschaftsschutzgebietes", jetzt wirft einer von ihnen dem Bauträger die Zerstörung der großen Fichten im Osten des Grundstücks vor, die Nistplätze, Lärm- und Lichtschutz geboten hätten. Joachim Schulz klagt Stadt und Bauträger an, "Totengräber einer grünen Stadt zu sein", zumal auch das Umweltamt der Stadt und die Naturschutzbeauftragte das Bauvorhaben zuerst abgelehnt hätten.

Die Stadt hat die abgestorbenen Bäume inzwischen in Augenschein genommen, wie eine Stadtsprecherin mitteilte. "Unseres Erachtens wurden die Bäume im Sinne des § 3 der geltenden Heidelberger Baumschutzsatzung (Verbot unter anderem der Schädigung von geschützten Bäumen) weder mechanisch noch durch Abgrabungen oder Verdichtungen im Wurzeltraufbereich geschädigt." Die Fichten seien wohl durch die Trockenheit in den drei vorangegangenen heißen Sommern 2018 bis 2020 geschwächt worden und durch den sichtbaren sekundären Borkenkäferbefall abgestorben. Im Stadtgebiet seien insgesamt viele flachwurzelnde Bäume, vornehmlich Fichten, abgängig.

Andreas Metz von der Firma Kalkmann Wohnwerte teilt mit, dass die Baugrube sogar steiler als üblich eingerichtet worden sei, um einen größeren Abstand zu den Bäumen einhalten zu können. Zudem habe man nach Erteilung der Baugenehmigung noch – mit Genehmigung im Nachtrag – umgeplant und das Gebäude mehrere Meter von den Grundstücksgrenzen abgerückt. Dadurch seien unter anderem zwei Autoabstellplätze in der Tiefgarage weggefallen und eine größere, nicht unterkellerte Fläche für Neupflanzungen entstanden.

Die abgestorbenen Fichten sollen wohl ersetzt werden; bis jetzt wurde allerdings noch kein Antrag auf Fällung gestellt. Die Stadt schreibt für eine Neupflanzung dann einheimische Laubbäume vor. Tiefwurzelnde Laub- und Obstbäume seien auch von ihren eigenen Baumsachverständigen für das Grundstück empfohlen worden, heißt es bei Andreas Metz: "Wir führen Ersatzpflanzungen mit Baumarten durch, die nachhaltig zu einer CO2-Reduzierung beitragen und dem Klimawandel dauerhaft standhalten." Den Austausch von Nadelbäumen durch Laubbäume hält er sowieso für sinnvoll: "Die bestehenden Laubbäume auf dem Grundstück sind alle gesund und vom Klimawandel bisher nicht betroffen."

Die Nachbarn befürchten auch immer noch, dass solche größere Bauten Präzedenzfälle schaffen könnten, auf die sich andere Bauherren berufen könnten. Zumindest, wenn wie in diesem Fall kein Bebauungsplan vorliegt. Genau so könnte es passieren, denn die bauplanungsrechtlichen Voraussetzungen für das Vorhaben gemäß § 34, Absatz 1, des Baugesetzbuches, liegen laut Stadt vor. "Maßstabsbildend für das Neubauprojekt sind alle Wohngebäude in der näheren Umgebung im Bereich In der Neckarhelle – Pirschweg – Am Wingertsberg; die Neubauten fügen sich nach Art und Maß der baulichen Nutzung in das dortige Gebiet ein. In der Ausprägung der Grundfläche und Geschosse gibt es dort bereits Vorbilder", erklärt die Stadt-Sprecherin.

Die Tatsache, dass das Grundstück im Geltungsbereich der Landschaftsschutzgebietsverordnung "Bergstraße-Mitte" liege, führe nicht zu einem Bauverbot, heißt es in der Stellungnahme der Stadt. Der Bereich liege gleichzeitig innerhalb eines im Zusammenhang bebauten Ortsteils, und eine wesentliche Beeinträchtigung des Schutzzwecks und des Schutzgegenstands der Schutzgebietsverordnung durch das Vorhaben sei nicht zu konstatieren. Das habe auch das Regierungspräsidium Karlsruhe in diesem Zusammenhang festgestellt.