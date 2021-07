Von Birgit Sommer

Heidelberg. Kinderhospizdienst – bei diesem Wort denkt man zunächst an die Begleitung von sterbenskranken Kindern bis zum Tod. Doch so ist es nicht. Hildegard Fahsold ist als Ehrenamtliche von Anfang an dabei beim Ambulanten Kinderhospizdienst in Heidelberg. Ihre "Kinder" leben alle noch. Vor 15 Jahren absolvierte sie den ersten Qualifizierungskurs des Diakonischen Werkes in Heidelberg. Sie lernte Medizinisches – lebensbegrenzende Erkrankungen von Kindern – genauso wie Motivation und Gesprächsführung, machte sich mit Trauerbegleitung, Ritualen und Spiritualität vertraut.

Das alles war für die Heidelbergerin nicht neu. Ihr ganzes Leben scheint wie eine Vorbereitung auf einen solchen Dienst. Zuerst die Familienphase, als die gebürtige Fränkin ganz jung heiratete, mit ihrem Mann, einem Internisten, eine Praxis in Bayreuth aufbaute und drei Kinder großzog. Doch damals begann auch ihre innere Suche nach mehr Leben, nach philosophischen und psychologischen Erkenntnissen.

Das führte Hildegard Fahsold zu ihrem ersten ehrenamtlichen Dienst in der Psychiatrie, dem Umgang mit psychisch kranken Straffälligen. In den Achtzigerjahren, als solche Menschen einfach ruhiggestellt und weggesperrt wurden, war eine solche personenzentrierte Kontaktaufnahme ein Pilotprojekt, das über den Klinikseelsorger aus den USA nach Deutschland gefunden hatte.

"Die Sicherheitsverwahrten haben in trostloser Abgeschiedenheit gelebt", erzählt Hildegard Fahsold. Einem 30-jährigen Mann, drogenabhängiger Pyromane, der seit 15 Jahren in der Psychiatrie saß, brachte sie das Leben zurück. "Ich habe ihn ein halbes Jahr lang in seinem Schweigen begleitet, er hat nicht ein einziges Mal gesprochen", erinnert sich die 81-Jährige. Und als sie dann genug Vertrauen aufgebaut hatte, ging der Mann mit ihr im Klinikgelände spazieren, ging später zur Ergotherapie und sogar einmal mit ihr in die Stadt. "Das war das Eindrucksvollste, was ich erlebt habe."

Die Einsamkeit und Verlassenheit mit einem Menschen zusammen auszuhalten, einfach nur da zu sein – "das hat mir zutiefst entsprochen", empfand Hildegard Fahsold damals. Es wurde zu ihrer großen Stärke. Und selbst die Ausbildung zur Fremdsprachenkorrespondentin in Englisch und Französisch, die sie mit 45 Jahren noch abschloss, zeigte ihr, dass Übersetzungsfähigkeit letztlich bedeutet, das, was ein Mensch sagt, im Einklang mit seiner inneren Welt zu übersetzen.

Ihre eigene Unruhe loderte aber weiter, auch noch in der Arbeit als Klinikseelsorgerin, zu der sie sich ausbilden ließ. "Für meinen Mann war das keine leichte Zeit. Ich war immer auf der Suche nach mir selbst", sagt Fahsold. Doch auch für sie persönlich waren es schwere Jahre, als die Tätigkeit in der Praxis sie nicht mehr erfüllte und sie sich vollkommen erschöpft fühlte.

Die Unruhe wurde erst gestillt, als sie zum Haus St. Benedikt und zu Pater Willigis Jäger in Würzburg fand. Dem Mönch und Zen-Meister war es ein Herzensanliegen, Menschen bei ihrer Suche nach einer Sinndeutung ihres Lebens zu unterstützen. Mit einem Einführungskurs in Zen und Kontemplation begann ihr spiritueller Weg. "Das war es. Ich hatte zum ersten Mal tiefen Kontakt zu mir selber."

Fahsold blieb diesem Weg treu, suchte neue Erfahrungen in Bewusstseinserweiterung, Selbsterfahrung und Persönlichkeitsentwicklung mit dem Modell des Enneagramms, einem esoterischen Symbol. Letztlich gab sie selbst als Enneagramm- und Kontemplations-Lehrerin Kurse am Benediktushof in Holzkirchen, zeigte Menschen den Weg in die Stille und zu sich selbst. Die Lehre hat sie nach der Erkrankung und dem Tod ihres Mannes 2016 abgegeben. Aber in den Heidelberger Kirchen engagiert sie sich noch in der Trauerbegleitung.

Heute führt die 81-Jährige ihre lange Suche nach dem richtigen Leben auf die Abwesenheit ihres Vaters zurück. Als sie zwei Jahre alt war, wurde dieser in Stalingrad vermisst. Er kam nie zurück und die Mutter litt schwer unter dem Verlust. "Diese Prägung durch den Verlust des Vaters blieb über Jahrzehnte bestehen, bis ich den Zugang zu meinen Gefühlen gefunden habe", sagt Hildegard Fahsold: "Ich habe viele Väter gebraucht, bis ich das Gefühl hatte, jetzt bin ich eigenständig."

Während sie ihr Glück in ihrem Inneren fand, wurde aus der Ehe eine Fernbeziehung: Ihr Mann gab die Praxis auf und ging als Chefarzt an eine Klinik in Norddeutschland. Die drei erwachsenen Kinder waren längst ihrer Wege gegangen, und als Hildegard Fahsold im Jahr 2000 nach Heidelberg zog, wo ihr Sohn als Physiker lebt, genoss sie das Aufwachsen ihres Enkels. "Kinder waren immer wichtig für mich, ein tiefes Anliegen in mir selber", sagt sie. Auch deshalb begann sie, für den Ambulanten Kinderhospizdienst in Heidelberg zu arbeiten. In der ersten Familie, die sie betreute und begleitete, saßen zwei Kinder im Rollstuhl; sie litten unter Spinaler Muskelatrophie. "Die Mütter stehen immer alleine da und brauchen jemanden, mit dem sie reden können und der sie im Alltag unterstützt", sagt Fahsold. Mit einer jungen Mutter nähte sie sogar Kinderzimmergardinen. "Es geht immer um Lebensbegleitung, nie um den Tod."

Wenn man sie vom Vierjährigen erzählen hört, der wegen einer schweren Hirnverletzung durch einen Unfall allein – auch die Mutter war verletzt worden – aus Kasachstan ins Krankenhaus geschickt wurde und nur schrie, kann man die Schwere des Hospizdienstes erfassen. "Ich konnte ihn nur im Arm halten, er lag da ganz steif. Mein Gedanke war nur: Wie finde ich in dieses Kind hinein? Was würde denn die Mutter machen?" Immer wieder spürte sie, wie sich der Körper entspannte. Der Junge wurde schließlich nach Kasachstan zurückgeholt. Für ihn, glaubt Fahsold, wäre der Tod wohl eine Erlösung gewesen.

Den Augenblick wahrnehmen, die Gedanken zur Ruhe bringen – was der Zen-Buddhismus lehrt, gilt für Hildegard Fahsold auch für das Leben in Zeiten der Pandemie: "Es geht auch darum, die Dinge anzunehmen, wie sie sind, wenn man sie nicht ändern kann." Für ihr eigenes Dasein empfindet sie heute tiefe Dankbarkeit, wie sie sagt, und übt sich im Blick auf das Leben insgesamt in Gelassenheit: "Heute weiß ich: Auch Umwege sind Wege."