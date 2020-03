Heidelberg. (pol/rl) Seit Dezember 2019 kommt es einer Serie von Sachbeschädigungen an Fahrzeugen in der Südstadt und Rohrbach. Insgesamt wurde dabei der Lack von 49 Fahrzeugen zerkratzt. Der Sachschaden liege bei mehr als 40.000 Euro, berichten die Beamten des Polizeireviers Heidelberg-Süd.

Die Tatorte lagen zwischen Rohrbacher Straße, Karlsruher Straße und Turnerstraße. An 15 Fahrzeugen wurden Längskratzer an den Fahrzeug-Seiten angebracht. Dabei benutzte der Täter offenbar einen spitzen Gegenstand. An 34 Fahrzeuge ritzte der Täter offenbar ein "Tic-Tac-Toe" oder "Drei-Gewinnt-Spiels" in den Lack.

Am frühen Sonntagmorgen, 16. Februar, gegen 4.45 Uhr, hatte eine Zeugin von ihrem Balkon aus einen 70-jährigen Mann beobachtet, der das "Tic-Tac-Toe"-Muster die Motorhaube eines Autos kratzte, das vor dem Krankenhaus in der Rohrbacher Straße parkte.

Sie informierte das Lagezentrum des Polizeipräsidiums Mannheim und verfolgte den Täter. Dabei gab sie regelmäßig ihren Standort durch, sodass die Streifen des Polizeireviers Heidelberg-Süd den 70-Jährigen in der Nähe des Tatorts festnehmen konnten.

An dem beschädigten Fahrzeug war wie in 34 anderen Fällen das "Tic-Tac-Toe"-Spiel in die Motorhaube geritzt. Der gefasste Mann aus Heidelberg sagte nichts zum Tatvorwurf, sodass sein Motiv unklar blieb. Nach seiner erkennungsdienstlichen Behandlung kam er wieder auf freien Fuß.

"Trotz intensiver verdeckter Ermittlungen rund um die Südstadt und Rohrbach war uns der Täter bislang nicht ins Netz gegangen", sagte der Leiter des Polizeireviers Heidelberg-Süd, Torben Wille. "Es hat sich wieder einmal gezeigt, dass die Polizei im besonderen Maße auf die Mithilfe der Bevölkerung angewiesen ist, fuhr Wille fort. "Ohne das phänomenale Engagement der Zeugin, hätte es noch weiterer Kraftanstrengungen meiner Kolleginnen und Kollegen bedurft, um den Täter dingfest zu machen" zeigt sich der Polizeichef äußerst dankbar.

Neben den bislang 49 bekanntgewordenen Fälle könnte es noch weitere unbekannte Sachbeschädigungen an geparkten Fahrzeugen gegeben haben. Um das Ausmaß dieser Serie genau beziffern zu können, werden weitere Geschädigte, die bislang noch keine Anzeige erstattet haben gebeten, sich mit dem Polizeirevier Heidelberg-Süd, unter der 06221/34180 in Verbindung zu setzen.

Update: Sonntag, 1. März 2020, 14 Uhr

Stand: Sonntag, 16. Februar 2020