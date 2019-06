Heidelberg. (pne) Es ist angerichtet: Am Dienstagmorgen hat sich Heinz-Martin Döpp mit einer 14-köpfigen Delegation nach Berlin aufgemacht. Dort wird heute der Deutsche Schulpreis der Robert-Bosch- und der Heidehof-Stiftung vergeben. Mit 14 weiteren Schulen hat es das evangelische Elisabeth-von-Thadden-Gymnasium aus Wieblingen ins Finale geschafft. Die RNZ erreichte Schulleiter Döpp gestern im Zug, irgendwo kurz vor Berlin, auf seinem Mobiltelefon.

Herr Döpp, so kurz vor der Entscheidung - wie groß ist die Anspannung?

Es ist eine positive Anspannung gepaart mit Vorfreude. Wir sind aber generell relaxed und werden versuchen, das Ganze zu genießen. Allein, dass wir hier dabei sind, ist schon etwas Besonderes. Am liebsten wären wir mit allen 1000 Schülern angereist.

Welche Chancen rechnen Sie sich für das große Finale aus?

Anders als beim Fußball gewinnen hier am Ende alle. Da wir bereits unter den letzten 15 Schulen sind, haben wir so oder so Anspruch auf ein zweijähriges Förderprogramm und 5000 Euro. Dennoch wird es natürlich spannend. Niemand weiß, wie die Chancen stehen. Das macht den Charme der Veranstaltung aus. Wir müssen einfach abwarten, was nachher herauskommt.

Gehen wir mal vom besten aller Ergebnisse aus: Sie gewinnen 100.000 Euro. Was machen Sie mit all dem Geld?

Das kann ich jetzt noch nicht sagen. Es gibt natürlich Themen, da könnte man das Geld gut einsetzen, etwa bei der Digitalisierung. Als Schule sind wir aber generell der Meinung, das nicht nur wir von dem Geld profitieren, sondern zum Beispiel auch unsere Partnerschule in Tansania etwas abbekommen sollte. Am Ende ist das Geld aber nicht entscheidend: Wir haben viele Ideen, wie wir uns weiterentwickeln wollen und eine gute Dynamik in der Schule.

Info: Die Verleihung wird heute auf Phoenix übertragen. Die Thaddenschule lädt zum "Public Viewing" ab 13.10 Uhr in die Aula, Klostergasse 2-4, ein.