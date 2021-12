Heidelberg. (jola) Während mit dem Verbot des Weihnachtsmarkts für das Große Fass, die Pyramide und alle anderen Buden Schluss ist, kämpfen Heidelberger Schüler darum, dass die Eisbahn – eine große Attraktion des Weihnachtsmarkts – auch nach dem Verbot auf dem Karlsplatz bleiben kann. 300 Unterschriften sammelten die Kinder und Jugendlichen in nur wenigen Stunden an ihren Schulen und direkt an der Eisbahn, und überreichten sie Oberbürgermeister Eckart Würzner.

"Ohne die Eisbahn ist es nicht richtig Weihnachten", sagt Maya Matte. Die Zehnjährige befürchtet, kaum Möglichkeiten zu haben, draußen etwas zu unternehmen – "dann würden wieder alle Kinder zu Hause vor dem Fernseher hängen, statt rauszugehen". Die Schließung der Eisbahn würde vor allem die Kinder und Jugendlichen treffen. Auch Thaïs Cramer kann nicht nachvollziehen, warum man den Kindern diese Möglichkeit nehmen will: "Auf der Eisbahn können wir uns bewegen und sind an der frischen Luft. Das ist doch gesund", sagt die Elfjährige. Es gelte doch jetzt schon die 2G-plus-Regel, dass also nur geimpfte oder genese Erwachsene zusätzlich mit einem negativen Corona-Test auf die Bahn dürfen und sich registrieren müssten. Auch Maskenpflicht und Abstandsgebot würden eingehalten.

Thaïs und ihre Freunde wohnen in der Heidelberger Altstadt und kommen seit Jahren jeden Winter fast täglich zum Eislaufen auf die Eisbahn am Karlsplatz. "Ich habe hier das Schlittschuhlaufen gelernt, als ich fünf Jahre alt war", erzählt Ian Geelvink. Der Elfjährige findet es gerade nach dieser langen Zeit mit vielen Einschränkungen und Entbehrungen wichtig, sich draußen bewegen zu können – und da wäre die Eisbahn ideal: "Nachdem die Bahn schon letztes Jahr nicht aufgebaut wurde, haben wir uns dieses Jahr ganz besonders darauf gefreut", sagt Ian.

Oberbürgermeister Würzner ist begeistert vom Engagement der Kinder: "Ich kann nur sagen: Das ist eine tolle Initiative. Das Eislaufen im Freien macht riesigen Spaß und ist mit den ganzen Corona-Regeln eine sichere Sache. Ich unterstütze die Initiative voll und ganz." Auch die CDU-Gemeinderatsfraktion ist für den Verbleib der Bahn: "Aus unserer Sicht sollten wir alles tun, um Kindern und Jugendlichen Freizeitaktivitäten an der frischen Luft zu ermöglichen", so Fraktionsvorsitzender Jan Gradel. Jetzt muss noch rechtlich geprüft werden, ob das auch mit den neuen Corona-Regeln des Landes konform geht. "Die schauen wir uns genau an. Wenn es irgendeine Möglichkeit gibt, werden wir sie nutzen, damit die Eisbahn bleiben kann", so Würzner.

Der Betreiber, Uwe Draber, wäre mit im Boot: "Wir betreiben die Bahn in Heidelberg seit 17 Jahren. Wir sehen uns gegenüber den Kindern in der Verantwortung, denn für sie ist die Eisbahn eine wichtige Institution für Bewegung in der kalten Jahreszeit und ein wichtiger sozialer Treffpunkt gleichermaßen."