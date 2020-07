Von Werner Popanda

Heidelberg. Mit ihren beiden Stadträtinnen geht "Die Linke" im Wahlkreis 34 Heidelberg ins Rennen um ein Mandat bei der Landtagswahl am 14. März 2021. Sahra Mirow wurde im Rahmen einer Mitgliederversammlung im Bürgerhaus in der Bahnstadt zur Landtagskandidatin im Wahlkreis Heidelberg gewählt. Zara Dilan Kiziltas steht ihr als Ersatzkandidatin zur Seite. Sie erhielt – wie Mirow auch – alle zehn abgegebenen Stimmen.

In ihrer Vorstellungsrede hielt Mirow mit Blick auf ihre Partei fest, dass "wir derzeit in Stuttgart fehlen". Das müsse geändert werden. Denn bei der von den Grünen geführten Landesregierung stocke nicht nur der ÖPNV, sondern auch die Energie- und die Mobilitätswende. Überdies wolle und könne die grün-schwarze Landesregierung die soziale Frage nicht beantworten. Letzteres zeige sich beispielsweise bei den Kita-Gebühren, die noch immer nicht abgeschafft wurden. Dabei beginne in den Kitas die Chancen- und Bildungsgerechtigkeit. Kritik übte sie auch am Bereich des sozialen Wohnungsbaus. Hier bestehe das Problem einerseits darin, dass es keine landeseigene Wohnungsbaugesellschaft gebe und daher Mittel nicht abgerufen werden könnten. Andererseits habe bereits die grün-rote Landesregierung landeseigenen Wohnraum privatisiert. Für Mirow, die Sinologie und Archäologie studiert hat und als wissenschaftliche Mitarbeiterin arbeitet, ist dies eine "Wunde, in die wir immer wieder den Finger legen werden". Im Gegensatz hierzu stehe "Die Linke" als "soziale Kraft, die Druck von links einbringt", für "bezahlbares und barrierefreies Wohnen für alle". Gelingen könne dies jedoch nur "zusammen mit den Menschen auf den Straßen".

Gleichfalls kritisierte Mirow, dass die "Pläne, in Baden-Württemberg Krankenhäuser zu schließen und zusammenzustreichen, noch nicht vom Tisch sind". Überhaupt sei das Land in vielen weiteren Punkten Schlusslicht. So etwa beim Mindestlohn sowie bei der Lohnungleichheit von Männern und Frauen. Unterm Strich gehe es daher bei der Landtagswahl nächstes Jahr um einen Macht- und Politikwechsel in Baden-Württemberg durch eine linke Kraft.

Das sah auch Kiziltas so, die davon sprach, dass "wir endlich eine wirklich soziale Kraft in Baden-Württemberg brauchen". Und das besonders in ihren "Hauptthemen Antirassismus und Queerfeminismus". So könne sie nicht verstehen, dass "wir von Multikulti sprechen", gleichzeitig aber Menschen nach Afghanistan abgeschoben würden. Überhaupt seien schon viel zu viele Menschen in Länder zurückgeschickt worden, in denen diese ständig gefährdet seien. Die derzeitige Landesregierung sei daher "nicht sozial und auch nicht ökologisch". Dies treffe auch auf die Bildungspolitik zu, die auf Landesebene skandalös sei.