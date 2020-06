Heidelberg. (pol) Durch seine rücksichtlose Fahrweise hat der Fahrer eines grauen 4er-BMW Coupé offenbar am Freitagabend eine Mutter und ihren 5-jährigen Sohn in Gefahr gebracht. Die beiden wollten gegen 20 Uhr den Fußgängerüberweg am Treppenabgang der Theodor-Heuss-Brücke in Richtung Schulzengasse überqueren. Der Fahrer setzte aber zum Überholen eines wartenden Pkw an, berichtet die Polizei.

Er fuhr auf den Fußgängerüberweg zu, den die Frau mit ihrem Kind gerade überquerte. Im letzten Moment konnte er noch einen Zusammenstoß mit den Fußgängern verhindern. Verletzt wurde glücklicherweise niemand. Den Mann erwartet eine Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs. Die Polizei bittet Zeugen, sich unter Telefon 06221 / 45690 zu melden.