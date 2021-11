Nach fast 40 Jahren bei der Stadt hängt Rolf Friedel seine Arbeitskleidung an den Haken. Auch wenn er seinen Job liebte, freut er sich nun auf den Ruhestand: „Es kommt so viel noch danach, nur eben anders.“ Foto: Alex

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Ist Heidelberg eine saubere Stadt? "Aber ja!" Die Antwort kommt ohne das kleinste Zögern und mit Stolz in der Stimme: Rolf Friedel, seit fast vier Jahrzehnten im Dienst der Stadt und seit 2008 Leiter der Abfallwirtschaft und Stadtreinigung Heidelberg, hängt die signalfarbene Dienstkleidung weg und geht – in den Ruhestand. Oberbürgermeister Eckart Würzner hat ihn bereits vergangene Woche im Rathaus feierlich verabschiedet.

Jeans, blau-weiß-gestreiftes Hemd unter dem Pulli, lässiges Outfit beim Gesprächstermin in seinem Büro in der Hardtstraße. "Ich bin kein Krawattenmensch", sagt Friedel. Die Schlüssel hat er schon abgegeben, Persönliches weggeräumt. Er schaut sich um. Fällt der Abschied schwer? "Aber nein!" heißt es jetzt fast genauso schnell. "Es kommt so viel noch danach, nur eben anders", meint er. Den Ruhestand hält dieser Mann für einen durchaus erstrebenswerten Zustand.

Rolf Friedel ist ein Kind dieser Stadt. Im Oktober 1957 geboren, wuchs er in der Altstadt auf, aus dem Kinderzimmer schon damals das Rathaus im Blick. "Mein Spielplatz waren die Altstadtgassen und der Schlosspark." Später zogen seine Eltern mit den fünf Kindern nach Neuenheim. Auf "dem Bunsen" machte der Junge sein Abitur. Es folgte ein Studium an der Hochschule für öffentliche Verwaltung in Kehl und 1982 trat er mit 25 Jahren als Diplom-Verwaltungswirt seinen Dienst in der Kämmerei an. Der allererste PC der Stadt sei damals auf seinem Schreibtisch gestanden, erinnert er sich an diese Anfangsjahre. Er lacht. "Da schaute die gesamte Politik-Prominenz in mein Zimmerchen und staunte." Zahlen seien schon immer sein Ding gewesen, aber technikbegeistert sei er eben auch. Privat lief es rund, er heiratete seine Freundin Luzia und freut sich heute über drei erwachsene Kinder und eine Enkeltochter. Das zweite Enkelkind wird im Dezember erwartet.

Mehr Privates soll nach Friedel auch privat bleiben. Geht es aber um die Abfallwirtschaft, dann erzählen die Geschichten ein engagiertes und spannendes, auch launiges Leben. Friedel, ein Mensch mit dieser speziellen kurpfälzischen Freundlichkeit, prägte durch seine Mitarbeit in verschiedenen Gremien auch den Landes- und Bundesverband der kommunalen Unternehmen. Die meisten Spuren aber hinterließ er in Heidelberg.

Zu seinen beruflichen Highlights im Dienst für die Kommune gehört zum Beispiel die Einführung des Dualen Systems ab 1993. "Für diese Neuerungen hat die Stadt extra zwölf Abfallberaterinnen und -berater eingestellt, die für Informationen und für die Motivation der Bevölkerung zuständig waren." Zur Unterstützung durften die Müllwerker "mit städtischer Erlaubnis!" sogar auch mal zu drastischen Methoden greifen: Ein Container vor dem Kaufhof voll mit stinkendem Müll sollte auf die Dringlichkeit von Mülltrennung und Müllvermeidung aufmerksam machen. "Es waren nicht alle Leute glücklich über diesen Coup. Das würde sich heute kein Mensch mehr so trauen." Auch die Schließung der Müllsauganlage Emmertsgrund mit rund 6000 Haushalten war eine wichtige Maßnahme unter seine Federführung, ebenso der Entsorgungsvertrag mit der US-Army oder die Kompostanlage und der Recyclinghof in Wieblingen.

Die wachsende Bedeutung der Nachhaltigkeit erkannte er früh und forcierte den Ausbau der Solarenergie, setzte sich für einen nachhaltigen Fuhrpark ein oder auch für den Aufbau eines Pfandsystems für den "Coffee to go"-Becher. Zuletzt hatte der Abfallwirtschaftsexperte mit der Corona-Pandemie zu tun. "Ich wusste anfangs nicht, ob uns der Betrieb um die Ohren fliegt." Für die Stadtreinigung sei die Zeit eine Herausforderung gewesen. "Es gab sogar Vorschläge, extra Sammelstellen für Pizzakartons zu machen", erzählt er. Als Chef von 100 Müllwerkern, 50 Mitarbeitern der Stadtreinigung, 50 Verwaltungsangestellten und 50 Handwerkern in Schreinerei und Kfz-Werkstatt mochte er flache Hierarchien. "Ich lege Wert auf gegenseitige Wertschätzung. Ich habe keine 250 Freunde hier, aber ein gutes Miteinander."

Eine Frage steht noch im Raum: Wie kam der studierte Stadtinspektor aus der Kämmerei überhaupt zur Müllentsorgung? "Es war nicht gerade einer der begehrtesten Ämter damals", erinnert sich der Pensionär amüsiert. "Der damalige Oberbürgermeister Reinhold Zundel hatte aber ein Faible für das Rotationsprinzip in Ämtern." Aus heutiger Sicht finde er das gar nicht so schlecht.

1984 stieg er als stellvertretender Abteilungsleiter beim damaligen "Betriebs- und Beschaffungsamt" ein. Die Job-Rotation brachte ihn noch einmal kurz weg vom Müll und hin zur Kultur als geschäftsführender Beamter beim Kurpfälzischen Museum und der Stadtbibliothek. 1991 kam dann erneut ein Ruf zur Abfallwirtschaft – und seitdem ist er geblieben. "Es war die Zeit von Oberbürgermeisterin Beate Weber. Da ging hier die Post ab." Die Fortschreibung des Abfallwirtschaftskonzepts und der Aufbau der Abfallberatung waren sein erster Job, ein wesentlicher Schwerpunkt der Amtszeit Rolf Friedels lag also auf den Themen Umweltschutz und Nachhaltigkeit.

Nun ist aber Schluss. Rolf Friedel schaut zum letzten Mal aus dem Fenster in seinem Büro. Jetzt kann er die verstaubte Arnold-Rapido-Eisenbahn auf dem Speicher wieder auf die Schienen setzen, rund 2500 Dias und Fotos digitalisieren oder den Garten umgestalten. Es bleibt auch mehr Zeit für das geliebte Reisen in ferne Länder. Dabei das Geheimnis der fremden Mülltonnen zu lüften und Kehrmaschinen zu inspizieren, gehörte in den vergangenen Jahren nach gut unterrichteten Kreisen "so nebenbei" zu den Pflichtaufgaben der Familienmitglieder. Das könnte sich jetzt ändern. Aber auch nur vielleicht.