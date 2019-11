Heidelberg-Rohrbach. (pol/mare) Wegen offensichtlich ungesicherter Ladung ist es am Montag kurz vor 15.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall mit vier beteiligten Fahrzeugen auf der Bundesstraße B3.

Der 70-jährige Fahrer eines Skodas mit Anhänger verlor kurz nach Ortsausfahrt Heidelberg ein nicht ordentlich befestigtes Möbelstück, weshalb die dahinter fahrenden Autos - eine 57-jährige Fiat-Fahrerin und ein 49-jähriger Ford-Fahrer - anhalten mussten. Ein 31-jähriger BMW-Fahrer erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Ford auf, wodurch dieser nach rechts in den Graben gestoßen wurde.

Der BMW kam allerdings noch nicht zum Stillstand, sondern fuhr in der Folge auch noch auf den Fiat auf. Dessen beide Insassen sowie die Fahrer des BMW und des Ford wurden mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser eingeliefert.

Insgesamt entstand Sachschaden in Höhe von rund 23.000 Euro. Der Skoda blieb unbeschädigt. Zur Unfallaufnahme war die B3 in beide Richtungen bis kurz vor 18 Uhr gesperrt.

Das Verkehrskommissariat Heidelberg sucht Zeugen, die den Verlust des Möbelstücks vom Anhänger beobachtet haben. Diese melden sich bitte unter der Telefon 0621/1744140.

Update: Montag, 11. November 2019, 18.18 Uhr

