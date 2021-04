Scharfe Kritik an der RNV, aber zunehmend auch an der Stadtverwaltung und OB Würzner: Landwirte, Winzer und Bürger demonstrierten hinter der Haltestelle Rohrbach Süd für den Erhalt ihrer Felder. Karin Weidenheimer und Heinz Kaltschmidt sprechen zu den Teilnehmern. Foto: Rothe

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Für die Rohrbacher liegt die Zukunft im Widerstand: Am Sonntag trafen sich über 250 Menschen zu einer Protestkundgebung. Sie demonstrierten gegen die geplante Straßenbahnabstellanlage an der Haltestelle Rohrbach Süd und gegen Pläne für eine Erdgasleitung durch ihre Felder. Vor zwölf Jahren war das Gas-Projekt schon einmal gestoppt worden – schon damals hatte es Proteste gegeben. Die Demonstration richtete sich aber auch gegen den Verbrauch von Rohrbacher Ackerflächen für das neue interkommunale Gewerbegebiet Heidelberg-Leimen.

Eingeladen hatte Karin Weidenheimer vom Stadtteilverein – und aus allen Richtungen strebten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer herbei, auf Traktoren und Fahrrädern, mit der Oma im Rollstuhl und den Kindern im Tragetuch. Darunter auch Vertreter verschiedener Parteien. Es wirkte zunächst wie ein netter Generationentreff – doch die Themen sind ernst und man horchte auf bei mehreren Reden.

Es ging zunächst um die Überlegungen der Stadt und der Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV), dort im Rahmen der kommenden Bergheimer Betriebshofumgestaltung Abstellflächen für Straßenbahnen samt Park & Ride-Parkplätzen zu schaffen und damit um den Erhalt von mehr als 5000 Quadratmeter Grün- und Ackerfläche. "Wenn wir nicht aufpassen, wird hier alles zerstört", appellierte Weidenheimer.

Außerdem ist inzwischen bekannt, dass der Bau der 250 Kilometer langen "Süddeutschen Erdgasleitung" (SEL) wieder auf dem Planungstisch liegt – und die Stadt dazu schon im April 2020 informiert wurde, aber nicht weiter darüber aufklärte. "So geht man nicht mit Bürgern um", ärgerte sich die Vorsitzende des Stadtteilvereins: "Das Verhalten der Stadt ist nicht nachvollziehbar." Die Leitung soll von Lampertheim über Heidelberg bis nach Bayern führen. Wie genau die Trasse verlaufen soll, ist noch unklar – gemäß einer Skizze führt sie von Dossenheim nach Wieblingen und geht später durch die Kirchheimer Felder in Richtung Rohrbach und schließlich durch die Weinberge nach Leimen. "Das würde unsere kleinförmigen Strukturen hier völlig zerstören und den Feldern und Weinbergen Lebensqualität rauben", betonte Heinz Kaltschmidt vom Obst, Garten und Weinbauverein. "Sind die denn alle bescheuert, dass man so etwas wieder in eine Planung gibt", fragte Philipp Clauer vom gleichnamigen Weingut.

Weitere Redner bekundeten ebenfalls ihre Ablehnung der Pläne auf Rohrbacher Flächen. Cornelia Wiethaler sprach für die Nabu-Gruppe und warb um Aufmerksamkeit für mehr Biodiversität, Klima- und Gesundheitsschutz, Bezirksbeirätin Karin Weber (Bunte Linke) meint, dass man keine dezentrale Straßenbahnabstellfläche in Rohrbach brauche. Ursula Röper, Stadträtin der Grünen und erprobt schon aus dem Widerstand gegen die Gasleitung vor zwölf Jahren, fand noch aufmunternde Worte. Sie versprach, sich um die Angelegenheit im Gemeinderat zu kümmern, und forderte "den Schulterschluss" aller Beteiligten. Da auch obendrein Teile der Rohrbacher Ackerflächen im Plangebiet für das Interkommunale Gewerbegebiet Heidelberg-Leimen auftauchen, waren sich alle einig: "Wir werden keine weiteren Flächenverluste hinnehmen."

So ernst die Probleme, so ideenreich war die Veranstaltung aber auch. Die Musikgruppe "Nachbarschaftskrach" trat auf – nicht als Blechbläser wie sonst, sondern – coronagemäß – im Playback. Und dann endete die Kundgebung mit einer "Redd” des Rohrbacher Kerweborscht, der satirisch mit dem "Rexit", dem Austritt Rohrbachs aus Heidelberg und der Gründung der Großen Kreisstadt Rohrbach inklusive Boxberg und Emmertsgrund, drohte.