Heidelberg-Rohrbach. (dns) Weil in Rohrbach am Dienstagmorgen drei Plakate mit einem aggressiven, beleidigenden und rassistischen Text entdeckt wurden, ermittelt die Polizei nun wegen Volksverhetzung. In dem Pamphlet wird unterstellt, dass der achtjährige Junge, der am Montag am Frankfurter Hauptbahnhof vor einen ICE gestoßen wurde, "wegen einer grenzenlosen Willkommenskultur" gestorben sei. Zudem gehen der oder die Verfasser vor allem die Rohrbacher Bevölkerung an. Dort lebten angeblich "Linke und Grüne", die seit vier Jahren wegsehen würden "wenn Mädchen von papierlosen Migranten vergewaltigt, geschlagen und getötet werden". Gleichzeitig behauptet der Täter, dass "Hitler seine Freunde gehabt hätte" im "weißen Rohrbach".

Gefunden wurden die drei Plakate in der Rathausstraße und an der Kreuzung Heinrich-Fuchs-Straße / Im Hasenleiser. Sie waren mit Klebstoff und Klebeband an Stromkästen aufgeklebt. Bisher liegen der Polizei keine Hinweise auf den Verfasser oder Verbreiter vor. Deshalb ermittelt jetzt die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg und hofft auf Zeugen: Diese melden sich unter Telefon 0621 / 174-4444.

In Rohrbach tauchen seit 2018 auch immer wieder Aufkleber der rechtsextremen "Identitären Bewegung" auf.

Update: Mittwoch, 31. Juli 2019, 18.06 Uhr