Von Lukas Herrmann

Heidelberg-Rohrbach. 10.02 Uhr: "Feueralarm Thoraxklinik Heidelberg, begeben Sie sich umgehend zum Treffpunkt Schlösschen!", schallt es an alle Stationen. In der Klinik in Rohrbach wurde die Brandmeldeanlage ausgelöst. Die Berufsfeuerwehr Heidelberg wird umgehend alarmiert. Nur sechs Minuten später hört man bereits die Sirenen des Löschzugs, bevor er kurz darauf das Gelände erreicht. Gemeinsam mit der Katastrophenorganisation der Klinik machen sich die Einsatzkräfte einen ersten Eindruck: Wie lässt sich die Brandstelle erreichen? Wie viele Personen müssen gerettet werden?

Wasser marsch: Aus luftiger Höhe wird der imaginäre Brand gelöscht. Unterdessen befinden sich Rettungskräfte schon auf dem Dach. Foto: Rothe

Was sich nach einem dramatischen Ernstfall anhört, war eine Großübung der Heidelberger Feuerwehr. Dafür wurde in der Rohrbacher Thoraxklinik am Samstagmorgen eine Katastrophe simuliert. Bei Schweißarbeiten im Dachgeschoss sei ein Feuer ausgebrochen, das Leben der vielen Patienten und Mitarbeiter sei in Gefahr. Damit der Klinikbetrieb nicht gestört wird, fand die Trockenübung auf einer Station statt, die am Wochenende nicht besetzt ist. Für den nötigen Realismus sorgte eine Nebelmaschine.

In Sicherheit: Auf Evakuierungsmatten wurden die Patienten in einen rauchfreien und ungefährdeten Gebäudeabschnitt gebracht. Foto: Rothe

Im Ernstfall muss das Gebäude so schnell wie möglich evakuiert werden. "Der Bau ist sehr komplex, das macht den Zugang schwierig", erklärt Roland Fank von der Geschäftsleitung der Thoraxklinik. Alle Betten sind mit Evakuierungsmatten ausgestattet, um auch Patienten, die nicht gehen können, schnell in Sicherheit zu bringen.

10.21 Uhr: Während zusätzliche Kräfte der Freiwilligen Feuerwehr aus Rohrbach und Kirchheim eintreffen, sieht man vom Innenhof der Klinik die Rauchschwaden aus dem Dachgiebel steigen. Die Berufsfeuerwehr hat die Drehleiter ausgefahren, um über ein Fenster das Dachgeschoss mit Wasser zu versorgen. Mit über 30 Kilogramm schwerer Ausrüstung eilen die Einsatzkräfte das Treppenhaus hoch und betreten mit Sauerstoffmasken den dunklen und verrauchten Dachstuhl. Jetzt gilt es zusammen zu arbeiten: Die Feuerwehrmänner tragen den ersten von zwei verletzten Schweißarbeitern, eine 80 Kilogramm schwere Puppe, in den Flur der Klinik. Hier stehen bereits Ärzte und Pflegekräfte bereit und beginnen sofort mit der Wiederbelebung.

Lagebesprechung: Der Abschnittsleiter (weiße Weste) informiert seine Kollegen, was zu tun ist. Foto: Rothe

"Eine Klinik ist immer ein kritisches Objekt, da es viele Personen gibt, die nicht gehen können", sagt Einsatzleiterin Stefanie Heck nach abgeschlossener Übung. Dabei sei vor allem Kooperation wichtig: "In Heidelberg sind wir ‚gemeinsam stark’ und arbeiten eng mit anderen Rettungskräften zusammen", erklärt die Stadt-Brandamtsrätin.

Leicht zu transportieren: Mit zwei Tragegriffen werden die verletzten Patienten auf ihren Matten in Sicherheit gebracht. Foto: Rothe

Die Großübung mit 14 Einsatzkräften der Berufsfeuerwehr, 60 der Freiwilligen Feuerwehr aus fünf Abteilungen und insgesamt sechs Löschgruppenfahrzeugen war für die Einsatzleiterin ein Erfolg: "Die Übung lief gut, besonders das Krisenmanagement der Klinik", findet Heck, "im Ernstfall würde jedoch so ein Einsatz sechs bis sieben Stunden dauern." Interessiert verfolgte auch Oberbürgermeister Eckart Würzner das Geschehen in der Thoraxklinik: "Die Klinik ist sehr komplex mit den vielen Patienten, da ist die Evakuierung mit Matten ein schnelles und gutes Instrument", findet er. Besonderes Lob gilt auch der großen ehrenamtlichen Unterstützung: "In Heidelberg sind wir in Sachen Feuerwehr sehr gut aufgestellt", so Würzner.

Die Lage jederzeit im Griff: Gegen Ende der Großübung können sich die Einsatzkräfte am Eingang der Thoraxklinik schon wieder entspannt unterhalten. Foto: Rothe

Von dem Einsatz zieht der stellvertretende Amtsleiter Holger Schlechter ein positives Fazit: "Die Kooperation mit der Klinik hat gut funktioniert - es gibt jedoch immer etwas zu verbessern", meint er. In den nächsten Wochen wird die Übung von allen Abteilungen der Heidelberger Feuerwehr ausgiebig nachbesprochen. Roland Fank von der Geschäftsleitung der Thoraxklinik ist beruhigt: "Die Mitarbeiter waren engagiert dabei, so haben wir die Sicherheit, dass im Ernstfall alles klappt."