Heidelberg. (RNZ) Das RNZ-Forum am Montag, 12. Oktober, im Deutsch-Amerikanischen Institut in Heidelberg wurde coronabedingt leider abgesagt. Ein Teil der Referenten musste laut DAI coronabedingt absagen, da sie aus innerdeutschen Risikogebieten angereist wären.

Update: Freitag, 9. Oktober 2020, 12.15 Uhr

RNZ-Forum im DAI

Heidelberg. (rie) "Wer Visionen hat, sollte zum Arzt gehen", hat Kanzler Helmut Schmidt vor einem halben Jahrhundert einmal gesagt – und wurde damit oft zitiert als Gewährsmann aller Pragmatiker der Welt. Nur wenige wissen, was er 40 Jahre später zu dem Bonmot zu sagen hatte: "Diesen Satz habe ich ein einziges Mal gesagt, er ist aber tausendfach zitiert worden. Einmal hätte genügt."

Um eine Vision für eine gerechtere, sozialere Welt, die den Klimawandel ernsthaft bekämpft, geht es in dem Buch "Ihr habt keinen Plan, darum machen wir einen!". Geschrieben haben es acht junge Menschen vom Jugendrat der Generationen Stiftung als Appell an die Politik. Die Autorinnen und Autoren fordern mehr und andere Sozialleistungen, viel stärkeren Klimaschutz und eine europäische Republik – und sie machen viele konkrete Vorschläge, die die Politik umsetzen könnte.

Aber ist der Plan – oder wenigstens Teile davon – realistisch? Kann er in die Tat umgesetzt werden? Und wenn ja, wie? Beim nächsten RNZ-Forum am Montag, 12. Oktober, 20 Uhr, geht es im Deutsch-Amerikanischen Institut (DAI), Sofienstraße 12, um diese Fragen.

Drei der Autorinnen und Autoren – Franziska Heinisch, Sarah Hadj Ammar und Daniel Al-Kayal – diskutieren dann mit RNZ-Redakteur Sören Sgries über ihr Buch, ihre Vision, ihre Forderungen – und erklären, wie die Politik bisher darauf reagiert hat. Mit auf dem Podium sitzen zwei junge Bundestagsabgeordnete: von der CDU der Mannheimer Nikolas Löbel und von der FDP der Münchner Lukas Köhler.

