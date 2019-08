Die Chirurgische Klinik im Neuenheimer Feld in Heidelberg. Foto: dpa

Heidelberg. (rie) Die IT-Probleme am Universitätsklinikum Heidelberg, die am Freitagmorgen auftauchten, sind nach RNZ-Informationen äußerst weitreichend. Die für Freitag geplanten Operationen wurden abgesagt, nur Notfall-OPs können stattfinden. Teilweise können die Mitarbeiter keine E-Mails verschicken. Aus Uniklinik-Kreisen verlautete auch, dass Forschungsdaten in Gefahr sein sollen.

Die Störung betrifft alle Teilkliniken sowie auch die Thorax-Klinik und das zur Uniklinik gehörende Kreiskrankenhaus Bergstraße in Heppenheim. Ob aufgrund der Probleme Patienten an andere Krankenhäuser verwiesen oder verlegt werden musste, konnte ein Sprecher des Uniklinikums auf RNZ-Anfrage nicht sagen.

Über die Ursache der IT-Probleme kann die Universitätsklinik noch nichts sagen. Das Problem sei im Rahmen von Wartungsarbeiten aufgetreten. Man arbeite mit Hochdruck an der Lösung des Problems. Eine Art Krisenstab hat sich der Sache angenommen. „Es wird abteilungs- und bereichsübergreifend an der Lösung des EDV-Problems gearbeitet“, so der Sprecher gegenüber der RNZ. Eine Prognose, wann das Problem behoben sein wird, könne er nicht geben.

Nach RNZ-Informationen haben die IT-Probleme nichts mit dem Stromausfall in Teilen Heidelbergs am Donnerstagmorgen zu tun. Die Notstromzufuhr des Uniklinikums hatte am Donnerstag gut funktioniert.

Update: Freitag, 30. August 2019, 16.02 Uhr