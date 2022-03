Am Donnerstag kamen viele freiwillige Helfer in die Christuskirche, um die abgegebenen Sachspenden zu sortieren und in Kisten zu packen. Foto: Philipp Rothe

Von Julia Schulte

Heidelberg. Etwas tun gegen die Ohnmacht. Das nennen viele als Grund dafür, warum sie am Donnerstag in die Christuskirche gekommen sind. Dort sortiert und verlädt eine Gruppe Freiwilliger schon seit dem Morgen die zahlreichen Sachspenden, die in den letzten Tagen für die Menschen in der Ukraine abgegeben wurden.

Auch am späten Mittag herrscht noch Gewusel in den Nebenräumen der Kirche. Und das, obwohl schon am Vormittag ein großer Reisebus mit allerlei Gütern im Frachtraum Richtung Moldawien aufgebrochen ist. "Es war überwältigend, was alles zusammengekommen ist", sagt Sigrid Zweygart-Pérez. Die Pfarrerin der Christus-Luther-Markus-Gemeinde hatte die Spendenaktion ins Leben gerufen. In nur drei Tagen seien immens viele Spenden zusammengekommen, erzählt sie. "Viele sind extra einkaufen gegangen, um das abzugeben, was auch wirklich gebraucht wird", so Zweygart-Pérez.

Das Reiseunternehmen "Ehlebus" hatte zudem die Pfarrerin kontaktiert, um mit einem Bus die gesammelten Spenden in die Ukraine oder zumindest an die Grenze zu bringen. "Das Ziel ist zunächst die ukrainisch-moldawische Grenze und die Fahrer hoffen, dass sie von dort sogar in die Ukraine gelangen, um die Sachen direkt bei den Menschen vor Ort abzugeben", so Zweygart-Pérez. Auf dem Rückweg wollen die Fahrer dann 50 Geflüchtete aufnehmen, um sie nach Heidelberg zu bringen.

Auch nach der Abfahrt des großen Busses stehen in den Räumen der Christuskirche noch zahlreiche Kisten und Taschen herum. Diese Artikel werden zum Sammelpunkt der Deutsch-Ukrainischen Gesellschaft gebracht, die sich dann um den Weitertransport kümmert. "Und alles, was in der Ukraine nicht gebraucht wird, geht ins Patrick-Henry-Village", so Zweygart-Pérez, die sich schon lange um die Geflüchteten im Ankunftszentrum kümmert. Auch viele Ukrainer werden dort in nächster Zeit erwartet.

Hintergrund > Die Deutsch-Ukrainische Gesellschaft Heidelberg organisiert unter dem Motto "Rucksäcke für den Bunker" den Transport von Hilfsgütern in die Ukraine und die Verteilung vor Ort. Die Gesellschaft hat eine Liste mit Artikeln zusammengestellt, mit denen man den Menschen in der Ukraine und an der Grenze am besten helfen kann. Vor allem werden Hygieneartikel sowie Desinfektionsmittel und Papiertaschentücher benötigt. Auch Artikel wie dicke Kerzen, Streichhölzer, batteriebetriebene Kerzen, Taschenlampen und Batterien werden gebraucht. Gegen die Kälte benötigen die Menschen warme Decken, Schlafsäcke, Isomatten, Reisekissen, Campingkocher und Gaskartuschen sowie Thermoskannen. Zudem wird energiereiche Nahrung in Proviantdosen benötigt, zum Beispiel Dauergebäck, Traubenzucker, Nüsse, Rosinen und Energieriegel. Die Kinder freuen sich außerdem über Schokolade; Haustiere über Leckerlis.

"Kleidung wurde häufig abgegeben, wird aber nicht mehr gebraucht", sagt Zweygart-Pérez. Am Eingang der Kirche hat sie deshalb extra eine Liste mit Artikeln ausgelegt, die die Menschen in der Ukraine benötigen. Drinnen sortieren die freiwilligen Helfer die Spenden. "Es war wirklich viel, der ganze Boden war bedeckt", sagt Fee Wittekind. Die 19-jährige Studentin ist schon seit dem Morgen da, um zu sortieren und zu packen. "Es tut gut, dass man etwas machen kann und nicht nur vor den Nachrichten sitzt", so Wittekind.

Genauso sieht das Albert Rießelmann. "Man fühlt sich selbst so ohnmächtig, und das ist die einzige Sache, die man tun kann", sagt der 67-jährige Rentner. Er hatte Sachen von der Liste eingekauft und hilft jetzt beim Verladen. "Eigentlich brauchen diese Menschen ja eine Heimat – aber die kann man ihnen leider nicht geben", so Rießelmann. Auch Zweygart-Pérez sagt, dass es guttue, etwas machen zu können. "So helfen wir den Menschen in der Ukraine, aber ein Stück weit auch uns selbst", sagt die Pfarrerin.

Ab kommendem Montag werden in der Christuskirche erneut Sachspenden angenommen. Bis einschließlich Mittwoch können sie im Rollwagen im Eingang abgegeben werden. Auch viele andere Stellen in Heidelberg nehmen Sachspenden entgegen.

Info: Einrichtungen und Einzelpersonen, die in Heidelberg Sachspenden annehmen, können sich per E-Mail an stadtredaktion@rnz.de wenden.