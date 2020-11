Von Sarah Hinney

Heidelberg. Die Corona-Lage ist ernst – und vor besonderen Herausforderungen stehen, wie schon im Frühjahr, die Alten- und Pflegeheime. Einerseits brauchen die Bewohnerinnen und Bewohner dieser Einrichtungen besonderen Schutz, andererseits auch besondere Zuwendung. Einerseits bergen Besucher in Pflegeheimen eine Gefahr, andererseits sind soziale Kontakte für alte Menschen enorm wichtig. Es ist ein schmaler Grat, auf dem die Verantwortlichen balancieren.

Die Träger der meisten Heidelberger Altenhilfeeinrichtungen sind im Netzwerk "Gute Pflege Heidelberg" zusammengeschlossen – insgesamt befinden sich in dem Netzwerk auch über die Stadtgrenzen hinaus 24 Pflegeeinrichtungen, in denen rund 2000 Menschen leben. Die Träger der Heime haben sich nun auf eine gemeinsame Regelung hinsichtlich der Besuche in Pflegeeinrichtungen verständigt. Denn Besuche sind gemäß der Corona-Verordnung des Landes Baden-Württemberg nach wie vor möglich.

"Im Interesse der Gesundheit der Bewohnerinnen und Bewohner sind die Besuchsmöglichkeiten jedoch auf maximal zwei Personen pro Tag reduziert", heißt es in einer gemeinsamen Mitteilung des Netzwerks. Die Pflegeeinrichtungen appellieren dabei an die Besucherinnen und Besucher, dass möglichst immer nur dieselbe Person, beziehungsweise die zwei selben Personen kommen sollen. Dabei müssen die geltenden allgemeinen Hygieneregeln sowie die einrichtungsspezifischen Regelungen unbedingt beachtet werden. So bitten die Träger zum Schutz der Bewohnerinnen und Bewohner sowie der Angestellten auch um das Tragen von FFP2-Masken.

Einer der Träger im Netzwerk "Gute Pflege Heidelberg" sind die Paritätischen Sozialdienste, die Pflegeeinrichtungen in Heidelberg, Bammental und Neckargemünd betreiben. Deren Geschäftsführer Jörn Fuchs erklärt auf RNZ-Anfrage, dass diese Regelungen nur eine Momentaufnahme seien und jederzeit angepasst werden könnten. "Eigentlich sind wir ständig auf der Suche nach einer Strategie", sagt Fuchs ganz offen. Er macht auch deutlich, dass es schwierig ist, zu kontrollieren, ob sich alle an die Regeln halten. "Wir müssen an das Verantwortungsgefühl der Besucherinnen und Besucher appellieren", sagt Fuchs – und betont gleichzeitig, dass es für viele Bewohner ausgesprochen wichtig ist, dass sie Besuch empfangen können. Vielen Menschen ginge es ohne diese sozialen Kontakte sehr schlecht. "Man muss das ganzheitlich betrachten", sagt Fuchs.

Könnten sogenannte Schnelltests die Lösung sein? Das Thema sieht Fuchs gespalten – zudem sei es im Moment gar nicht möglich, Besucherinnen und Besucher mit einem Schnelltest testen zu lassen. Die Anträge zur Selbstanwendung von Antigen-Schnelltests seien zwar gestellt worden, allerdings bestünden für größere Mengen der Schnelltests längere Lieferzeiten. Die vorhandenen Schnelltests werden deshalb aktuell nur bei symptomatischen Mitarbeitern und Bewohnern eingesetzt. "Das machen wir anlassbezogen im Einzelfall", erklärt Fuchs.

Zudem sind aus Sicht der Einrichtungsträger bei den Schnelltests auch noch viele Fragen ungeklärt. Kritisch wird etwa der Zeitaufwand für die Testungen angesehen. Laut Fuchs sei auch unklar, wer das eigentlich bezahlt. Rechtliche Fragen seien ebenfalls nicht geklärt. "Ich kann auch niemanden zwingen, sich testen zu lassen", gibt er zu bedenken. Die Träger der Einrichtungen wollen nun individuelle Testkonzepte für ihre Einrichtungen entwickeln. "Letztlich ist auch ganz viel von der Struktur einer Einrichtung abhängig", so Fuchs.