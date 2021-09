Heidelberg. (pol/rl) Drei Personen verletzten zwei Randallierer am Samstagabend in der Unteren Straße in der Heidelberger Altstadt.

Nachdem ein Türsteher gegen 21.20 Uhr zwei Männer nicht in eine Gaststätte lassen wollte, wurden die beiden aggressiv. So schlug einer der beiden - ein 32-Jähriger - unvermittelt auf einen weiteren Mann ein, der mit ihm in der Schlage vor der Gaststätte stand. Dieser wurde leicht verletzt. Danach entfernten sich der Schläger und sein Begleiter.

Kurz darauf kamen sie zurück und bewarfen den Türsteher sowie die Personen in der Warteschlange mit Gläsern, Tischen und Stühlen. Einem 25-Jährigen schlug der 32-Jährige ein Glas auf den Kopf geschlagen, sodass er eine blutende Schnittwunde davontrug. Es kam zu einem Gerangel, bei dem der 32-Jährige ebenfalls verletzt wurde.

Verständigte Polizisten nahmen den 32-Jährigen fest und brachten ihn zur Behandlung in eine Klinik. Hier wurde ihm auch eine Blutprobe entnommen wurde, um festzustellen, ob er Alkohol getrunken und Drogen genommen hatte.

Sein Begleiter konnte zwar fliehen, allerdings hatte er seinen Rucksack zurückgelassen, in dem sich mehrere neue, hochwertige Kleidungsstücke befanden. Die Polizei vermutet, dass diese aus einem Diebstahl stammen könnten. Die Ermittlungen des Polizeireviers Heidelberg-Mitte dauern auch hierzu noch an.