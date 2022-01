Heidelberg. (hob) Ungeachtet der schockierenden Ereignisse vor zwei Tagen im Neuenheimer Feld marschierten am Mittwochabend wieder Hunderte von Demonstranten von der Schwanenteichanlage in Bergheim zum St.-Josefskrankenhaus in der Weststadt, um gegen die Impfpflicht in Gesundheitsberufen und andere Corona-Maßnahmen zu protestieren. Die Gegenkundgebung war aus Pietätsgründen abgesagt worden – aus Respekt vor den Opfern der Amoktat im Campus Neuenheimer Feld.

Anfangs versammelten sich an der Schwanenteichanlage etwa 250 Teilnehmerinnen und Teilnehmer für die Demonstration. Auf dem Weg durch die Weststadt schwoll der Zug dann nach Polizeiangaben auf 630 Personen an. Am Rande des Protestmarsches, der von einem großen Polizeiaufgebot begleitet wurde, kam es wohl vereinzelt zu Wortscharmützeln zwischen Impfgegnern und -befürwortern. Abseits davon meldete die Polizei keine außergewöhnlichen Vorkommnisse.