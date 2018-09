Von Holger Buchwald

Heidelberg. Einige Altstädter träumten hier schon von einem öffentlichen Park in Anlehnung an den einstigen kurfürstlichen Herrengarten. Doch nun spricht sich der Stadtkirchenrat der Evangelischen Kirche Heidelberg mit großer Mehrheit dafür aus, den Garten auf dem Grundstück der Providenzkirche größtenteils zu bebauen.

In der Sitzung am vergangenen Mittwoch habe man sich intensiv mit dem Thema befasst, gab eine Sprecherin der Kirche gestern bekannt: "Der wertvolle Baumbestand liegt auch uns sehr am Herzen und würde bei einer Bebauung selbstverständlich erhalten bleiben." Es werde geprüft, ob der verbleibende Garten öffentlich zugänglich gemacht werden könne.

Hauptnutzer des Gebäudes könnte ein neues landeskirchliches Zentrum für Kirchenmusik sein, in dem die Hochschule für Kirchenmusik und das Haus der Kirchenmusik zusammengeführt werden. Die Hochschule ist derzeit noch in der Hildastraße in der Weststadt untergebracht, doch das Gebäude sei aufgrund seines hohen Sanierungsbedarfs "nicht mehr zu halten", so die Kirchensprecherin.

Eine Verlegung in die Altstadt würde die Nähe zu den großen Kirchen der Altstadt mit ihren herausragenden Orgeln und auch zu den Kooperationspartnern stärken, der Theologischen Fakultät und dem Musikwissenschaftlichen Seminar. Das Haus der Kirchenmusik bildet ehrenamtliche Kirchenmusiker aus. Beide Einrichtungen, so der Wunsch der Landeskirche, könnten zu einem Zentrum zusammengeführt werden.

Auch die Altstadtgemeinde soll in dem neuen Gebäude ein Zuhause finden. Das derzeitige Gemeindehaus hinter der Providenzkirche ist baufällig und muss dringend erneuert werden. Auch aus diesem Grund hat sich der Ältestenkreis der Gemeinde für eine Bebauung des Grundstücks ausgesprochen.

Der wichtigste Grund, warum das Gelände nicht als öffentlicher Stadtpark erhalten werden kann, ist die finanzielle Situation der Evangelischen Kirche. "Mehrere Bürger sind an uns herangetreten, dass sie das Grundstück erwerben, als Park zugänglich machen und weiter Erbpacht an uns bezahlen wollen", sagt Sandra Grande, Vorsitzende der Stadtsynode, auf Anfrage der RNZ.

"Sie wussten aber auch, dass Eile geboten ist, weil der Stadtkirchenrat am 19. September tagt. Bislang ging jedoch kein belastbares Angebot bei uns ein." Die Evangelische Kirche könne nicht anders entscheiden. Sie sei auf die Einnahmen aus der Verpachtung des Grundstücks angewiesen.

In ersten Gesprächen mit der Stadtverwaltung habe man bereits ausgelotet, wie das Grundstück bebaut werden könne, berichtet die Kirchensprecherin: "Dabei waren sich beide Seiten einig, dass der alte Baumbestand des Grundstücks erhalten bleibt und das Gebäude in seiner Höhe und Ausdehnung auf die ortsüblichen Richtwerte begrenzt bleiben muss."

Die Entscheidung des Stadtkirchenrats ist nicht bindend, sondern ist zunächst nur eine Empfehlung an die Stadtsynode, die im November über das Thema beraten wird. Auch auf landeskirchlicher Seite müssen noch Leitungsgremien zustimmen. "Ich gehe zum jetzigen Zeitpunkt nicht davon aus, dass die Entscheidung noch einmal geändert wird, letztendlich weiß man es aber nie", sagt Grande.

In einem Architektenwettbewerb soll der Neubau entwickelt werden - im Dialog mit der Stadt und der Nachbarschaft. "Ein Teil des Gartens wird erhalten. Wir werden ihn öffentlich zugänglich machen, wenn es geht", so Grande. Dies müsse aber auch mit den künftigen Nutzern abgesprochen werden. Die alte Hochschule für Kirchenmusik in der Weststadt soll verkauft werden. Der Erlös soll dann in den Neubau in der Altstadt fließen.