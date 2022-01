Heidelberg. (RNZ) Das "Netzwerk Progressives Heidelberg" ruft für diesen Montag, 24. Januar, um 17.30 wieder zu einer "Demo gegen die Querdenker und für eine solidarische Corona-Politik" auf. Dieses Mal wird sich der Demozug auf dem Friedrich-Ebert-Platz sammeln, um ab 17.45 Uhr über die Hauptstraße zum Marktplatz zu ziehen. Ab 18 Uhr soll es ein vielfältiges Programm am Rathaus geben.

Ursprünglich war geplant, vom Bismarckplatz zum Marktplatz zu ziehen, doch eine weitere Demo war für diese Strecke bereits bei der Stadt angemeldet worden. Das Netzwerk vermutet dahinter die sogenannten Querdenker, weil die Strecke so auf mehrere Wochen hin blockiert wurde. Der Endpunkt auf dem Marktplatz ist laut Aussage des Netzwerks aber deshalb möglich, weil der andere Demoanmelder seine Route mittlerweile geändert habe.

Nach fast drei Wochen verfügt das "Netzwerk Progressives Heidelberg" nach eigenen Angaben über eine gute Vernetzung in der aktivistischen Heidelberger Szene und will dies in den nächsten zwei Wochen auch in den progressiven politischen Gruppierungen in Heidelberg erreichen. Dazu wird das Netzwerk nächste Woche sein Selbstverständnis mit seinen Werten und Schwerpunkten veröffentlichen und neben den Netzwerkpartnern Animal Rebellion Heidelberg, Heidelqueer und Zerocovid Heidelberg weitere Partner ins Netzwerk holen. Dazu wird das Netzwerk eine aktuelle kleine Gruppe von jungen Menschen gegen die Mittwoch-Querdenker-Demonstrationen einbinden. Zu dem Protest an diesem Montag rufen unter anderem auch die Grünen Heidelberg auf.