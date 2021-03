Von Marion Gottlob

Heidelberg. Homeschooling, Homeoffice, Existenzängste: Paare und Familien müssen aktuell besonders viele Herausforderungen meistern. In der Unsicherheit der Corona-Zeit kann schon ein Streit über einen nicht geleerten Mülleimer eskalieren. Die RNZ hat in Heidelberg beim Caritas-Verband, bei Pro Familia und beim Internationalen Frauen- und Familienzentrum nachgefragt – und alle drei Anlaufstellen berichten, dass seit Beginn der Pandemie mehr Menschen bei ihnen Rat suchen.

"Viele Menschen erleben die Corona-Krise mit Gefühlen der Ohnmacht, Unsicherheit und Hilflosigkeit", sagt Irene Gandras, Diplom-Psychologin bei Pro Familia. Das Leben sei bei vielen weniger selbstbestimmt. Mal ist ein Partner im Beruf überlastet und der andere im Homeoffice frustriert, mal sind Kinderbetreuung und Homeschooling schwer unter einen Hut zu bringen.

Hintergrund Pro Familia Heidelberg: E-Mail: heidelberg@profamilia.de, Telefon: 06221 / 184440 Caritas Heidelberg: E-Mail: info@caritas-heidelberg.de, Telefon: 06221 / 33030 Internationales Frauen- und Familienzentrum Heidelberg: E-Mail: info@ifz-heidelberg.de, Telefon: 06221 / 182334 Weitere Beratungsstellen unter www.heidelberg.de

Der Wandel ist nicht selbst gewählt, er wurde den Menschen durch Corona aufgezwungen. "Wir erforschen mit unseren Klienten, was ihnen Gefühle von Selbstwirksamkeit und Stabilität geben kann", sagt Gandras. Was bringt Freude? Das können ein Hörbuch, eine Aufräumaktion oder eine gelungene Reparatur sein. "Man erlebt sich als jemand, der etwas gestalten kann und weniger der Situation ausgeliefert ist."

Gerade für Paare ist die Situation konfliktträchtig. "Konflikte werden rasch grundsätzlich: Es geht in Sekundenschnelle nicht mehr um die Sache allein, sondern um Solidarität und Loyalität", sagt Irene Gandras. Zwei Tipps der Expertin: auf Vorwürfe verzichten und auf das Positive schauen. Den anderen mit seiner Intimsphäre achten, statt ihn zu bedrängen.

Die Sorgen und Anspannung von Eltern wirken sich natürlich auch auf Kinder aus. "Je mehr die Eltern belastet sind, desto mehr leiden die Kinder", sagt Stephanie Hoffmann, Leiterin der psychologischen Beratungsstelle beim Caritas-Verband Heidelberg. "Die Kinder machen sich Sorgen um ihre Eltern und Familien." Zudem fehlen natürlich Ablenkung und Ausgleich wie geregelte Schule, Freunde, Vereine und ehrenamtliches Engagement. Wenn die Kinder fast den ganzen Tag in der Wohnung sein müssen, beschweren sich auch mal die Nachbarn über den Lärm. "Es entsteht ein enormer Druck für Eltern, die Kinder ruhig zu halten", so Hoffmann. "Einige Eltern beschreiben Ängste, die Wohnung zu verlieren, wenn die Beschwerden der Nachbarn sich häufen." Aber es gibt auch positive Entwicklungen: In einer Familie war der Mann beruflich viel auf Reisen. Jetzt arbeitet er komplett im Homeoffice – und hat viel mehr Zeit für seine zwei kleinen Kinder.

"In binationalen und Migranten-Familien gibt es vermehrt Existenzängste", beobachtet wiederum die systemische Paar- und Familientherapeutin Gülten Öz vom Internationalen Frauen- und Familienzentrum. Viele sind in Kurzarbeit oder haben gar ihren Job verloren – und es gibt kaum Reserven für eine Krise, die nun schon fast ein Jahr andauert. Und Öz nennt einen weiteren Aspekt der Corona-Krise, der manche sorgt: "Die ständige Angst vor einer Infektion schafft Distanz und Misstrauen – auch und gerade innerhalb der Familie." So habe sich eine Frau von ihrem Mann und den Kindern gewünscht, dass sie nach jeder Rückkehr in die Wohnung nicht nur die Hände waschen, sondern auch die Kleidung wechseln. Öz rät: "Man sollte gemeinsam nach Lösungen suchen – und sich nicht aus den Augen verlieren."