Heidelberg. (pol/mün) Polizeibeamte der Wache am Heidelberger Bismarckplatz hatten am Samstagnachmittag den richtigen Riecher. Sie entdeckten ungewöhnlichen Rauch gegen 16.45 Uhr über einem Restaurant in der Rohrbacher Straße.

Tatsächlich hatte es in der Abzugshaube des Restaurants einen Brand gegeben, der sich über ein Lüftungsrohr ausbreitete.

Die Berufsfeuerwehr Heidelberg kam mit einem Löschzug vor Ort und konnte den Brand nach kurzer Zeit löschen. Während der Löscharbeiten mussten die Besucher das Restaurant verlassen. Verletzt wurde niemand, teilt die Polizei mit.

Der weitere Betrieb des Grills ist bis zu einer Abnahme durch einen Schornsteinfeger untersagt. Es entstand lediglich geringer Sachschaden.

Für die Dauer des Löscheinsatzes war die Rohrbacher Straße gesperrt. Der Straßenbahn-/Busverkehr war davon nicht betroffen. Die Sperrung der Rohrbacher Straße wurde gegen 18:30 Uhr aufgehoben.