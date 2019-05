Heidelberg. (mün) Der Wahlkampf-Schlusspurt der Satirepartei "Die Partei" endete in Heidelberg mit einem Polizeieinsatz samt Unfall. Die Kandidaten für den Heidelberger Gemeinderat hatten am Samstag in der Altstadt mit einem etwa vier Meter langen Zeppelin-Heliumballon auf sich aufmerksam gemacht. In der Nacht gegen 2.15 Uhr entdeckten sie dann, dass ihr Wahlkampfutensil verschwunden war - und sofort riefen die Spaßpolitiker die Ordnungshüter.

Die Polizisten konnten kurze Zeit später eine dreiköpfige Gruppe am Neckarstaden entdecken, die den Zeppelin bei sich hatte - und da nahm die Fahndung einen verhängnisvollen Verlauf.

Der Streifenwagen bremste und es wurde das Blaulicht angeschaltet, berichtet die Polizei. Der erste Taxifahrer hinter der Polizei erkannte das rechtzeitig. Doch ein weiterer Taxifahrer fuhr erst auf seinen Kollegen auf, der wiederum auf das Polizeiauto geschoben wurde. Verletzt wurde zum Glück niemand. Aber der Sachschaden soll rund 15.000 Euro betragen

Trotz des Unfalls schnappten die Polizisten das Trio samt Zeppelin: Die Männer im Alter von 29, 30 und 31 Jahren sollen betrunken gewesen sein.

Und so nahm der Zeppelin-Diebstahl für die Heidelberger "Partei"-Politiker ein Happy End: Der Heliumballon im Wert von 1000 Euro kam wieder in ihren Besitz. Und sie schafften es am Sonntag in den offiziellen Bericht der Polizei Mannheim und in eine Meldung der Deutschen Presseagentur (dpa).

Weniger glücklich dürfte das Trio sein: Es wird wegen Diebstahls angezeigt. Und der Taxifahrer, der den Auffahrunfall verursacht hat, wurde gebührenpflichtig verwarnt, so die Polizei.