Von Sarah Hinney

Heidelberg. Eigentlich sollte am Donnerstag lediglich die neue Neckarvorlandsatzung diskutiert und beschlossen werden, die bereits einen Tag zuvor im Ausschuss für Umweltschutz, Klima und Mobilität behandelt wurde. Dass das Thema Neckarwiese im Bezirksbeirat Neuenheim in diesen Zeiten aber mehr Stoff für Diskussionen barg, war zu erwarten.

Letztlich stimmte das Gremium mit elf Ja-Stimmen, einer Enthaltung und einer Gegenstimme der neuen Satzung zu. Darin ist unter anderem eine Nachtruhezeit zwischen 23 und 6 Uhr festgeschrieben sowie das Verbot von Musik im gleichen Zeitraum. Und es ist definiert, dass drei Personen als "Gruppe" gelten. Einigen Anwohnern an der Uferstraße geht das allerdings nicht weit genug. Sie hatten konkrete Vorschläge in die Sitzung mitgebracht, etwa ein Alkoholverbot für Gruppen ab zehn Personen und eine kräftige Erhöhung des Bußgelds.

Beides stieß bei den Bezirksbeiräten mehrheitlich nicht auf Gegenliebe – das zeigte ein Stimmungsbild, das Bürgermeister Raoul Schmidt-Lamontain abfragte. Allerdings stimmte das Gremium dem Vorschlag zu, die gewünschten Ergänzungen und Verschärfungen der Verwaltung zur Prüfung vorzulegen, um zunächst die rechtliche Machbarkeit zu klären. Bis 22. Juli soll die Neckarvorlandsatzung noch im Finanzausschuss und im Jugendgemeinderat diskutiert und dann vom Gemeinderat beschlossen werden.

Einig waren sich alle, dass es schnell gehen soll. Stadtrat Matthias Kutsch (CDU) schlug dennoch vor, die Anwohner einzubinden und einen Runden Tisch dazu einzurichten. Das ärgerte Schmidt-Lamontain sichtlich: "Wir kennen alle die gegensätzlichen Forderungen. Da können sie noch zehn runde Tische machen, das werden sie nicht auflösen. Sie müssen als Gemeinderat eine Entscheidung treffen. Dafür sind sie gewählt."

Dass die neue Satzung Auswüchse wie die Krawalle an Pfingsten nicht verhindern wird, schien indes allen bewusst zu sein. CDU-Bezirksbeirätin Ilona Linninger sagte: "Wir diskutieren das Thema Neckarwiese seit zehn Jahren. Ich finde es toll, dass die Stadt jetzt endlich etwas unternimmt." Sie betonte auch: "Corona ist nicht der Normalzustand", und warb dafür, die Vorschläge der Anwohner schnell aufnehmen und umsetzen. "Dass da endlich Ruhe einkehrt." Einig waren sich alle, dass junge Menschen mit der Neckarwiese einen Platz haben sollen, an dem sie sich treffen können.

Frauke Isenberg (Grüne) hielt in diesem Zusammenhang eine flammende Rede und warb um Verständnis für die Jugend, die in den vergangenen eineinhalb Jahren ohnehin schon so vieles entbehrt hätte – und erntete dafür kräftig Applaus. Eine Anwohnerin betonte: "Mir ist das wichtig, dass wir klarstellen, dass wir nicht gegen die Jugendlichen auf der Neckarwiese sind. Aber wir wollen eine Chance auf Nachtruhe und wir wollen auch nicht diesen erschreckenden Aufmarsch der Polizei mit Schilden und Helmen. Das macht uns Angst und den Jugendlichen auch."

Ordnungsbürgermeister Wolfgang Erichson (Grüne) betonte mehrfach, dass das, was sich in diesem Jahr auf der Neckarwiese abspiele, mit den Jahren 2019 und davor überhaupt nicht zu vergleichen sei. Er sprach von "klassischem Krawalltourismus" – einem Phänomen nach Corona, mit dem fast alle Städte Probleme hätten.