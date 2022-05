Von Maria Stumpf

"Wieso gibt es heute gefühlt weniger Lesben als früher? Wo sind die alle hin?" Johannah Illgner, Organisatorin der Heidelberger Veranstaltungsreihe zum "Lesbian Visibility Month" (zu Deutsch: Monat der lesbischen Sichtbarkeit), gab zu, damit eine "provokante Fragestellung" gewählt zu haben. Rund 40 Gäste verfolgten am Dienstag im Café Leitstelle eine lockere Gesprächsrunde zum Thema "Lesbisch, queer und sichtbar". Mit dabei waren Winzermeisterin Simona Maier, Marta Sobczyk, Inhaberin einer Heidelberger Design- und Druckmanufaktur, und die queerpolitische Aktivistin Sarah Kinzebach.

Es ging um Identität, Selbstverortungen, um Macht und Geld, um Fremdbezeichnungen und die Sichtbarkeit von Lesben im historischen Kontext. "Unsichtbarkeit hängt auch von der gesellschaftlichen Stellung ab", stieg Moderatorin Illgner in die Debatte ein. "Das Lesbisch-Sein in der Öffentlichkeit" sei früher schwieriger gewesen, erzählten die Diskutantinnen übereinstimmend. Sie brachten unterschiedliche Biografien mit ein und berichteten doch von ähnlichen Erfahrungen. Denn queere Menschen müssten in ihrem Leben an vielen Fronten kämpfen: Diskriminierung, Sexismus, Unverständnis und Anfeindungen. Mit "queer" werden Sexualitäten und Geschlechtsidentitäten zusammengefasst, die von der heterosexuell geprägten Norm abweichen.

"Wir waren eigentlich komplett unsichtbar", erinnerte sich Marta Sobczyk, die als junge Frau deshalb im Jahr 2002 aus Polen zum Studium nach Deutschland ging und dann blieb. "Heute ist die Heidelberger Altstadt ein Mikrokosmos, in dem ich mich total wohl, frei und sicher fühle." Auch wenn die berufliche Anerkennung ein langer Weg gewesen sei. Sie identifiziere sich allerdings längst "mehr als Frau, denn als Lesbin". Die Unternehmerin macht sich für Geschlechtergerechtigkeit stark: "In der Gesellschaft geht es vielmehr um die Macht und Sichtbarkeit der Männer in Wirtschaft und Wissenschaft." Sobczyk forderte mehr Solidarität unter Frauen ein. "Dann werden wir automatisch sichtbarer."

Während sich auch Kinzebach, Mutter eines Sohnes und Gründerin einer Regenbogenfamilie, mehr den politischen Forderungen der Community zuwandte und zum Beispiel endlich die politische und juristische Anerkennung von Mehrelternschaften, mehr Beratungsangebote und mehr Treffpunkte für queere Menschen forderte, hatte Simona Maier eine andere Geschichte dabei. Die Winzerin war vor 31 Jahren als Simon Maier geboren worden, machte eine Hormontherapie und outete sich erst mit 27 Jahren. Der Kreis der deutschen Winzer sei halt eher klein und familiär, wusste sie. Und nach ihrem Outing in der Provinz habe sie einiges erleben müssen. "Das muss man dann abkönnen. Denn irgendwann hatte ich das Versteckspiel satt." Zur Weinprinzessin machte man sie dennoch. Und ihre Produkte werden unter der Regenbogenflagge längst auch bei Discountern vermarktet. Sichtbar für alle.