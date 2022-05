Von Maria Stumpf

Heidelberg. Die Deutsche Bahn (DB) will mit dem Bau zweier neuer Gleise zwischen Mannheim und Karlsruhe die Kapazität auf der Strecke erhöhen – und das Projekt nimmt zunehmend an Fahrt auf. Doch dagegen regt sich in der Region Widerstand aus mehreren Kommunen – auch aus Heidelberg. "Wir erwarten von der Politik, dass man sich für uns als Landbevölkerung starkmacht und mit einheitlicher Stimme spricht", betonte Eckard Boxheimer vom "Verein zur Weiterentwicklung des Heidelberger Ortsteils Grenzhof" auf einem Treffen mit rund 20 Gästen im Café Walnuss.

Hintergrund > Eine neue Gütertrasse plant die Deutsche Bahn zwischen Karlsruhe und Mannheim. Mit dem Streckenabschnitt wird die Gütertransportachse Rotterdam-Genua ausgebaut. Wo genau die neue Trasse verläuft, ist noch unklar. Zur Debatte stehen potenzielle Linienkorridore – sowohl links als auch [+] Lesen Sie mehr > Eine neue Gütertrasse plant die Deutsche Bahn zwischen Karlsruhe und Mannheim. Mit dem Streckenabschnitt wird die Gütertransportachse Rotterdam-Genua ausgebaut. Wo genau die neue Trasse verläuft, ist noch unklar. Zur Debatte stehen potenzielle Linienkorridore – sowohl links als auch rechts des Rheins. > Drei mögliche Korridore für die Trasse verlaufen vom Mannheimer Stadtteil Friedrichsfeld zum Grenzhof und weiter zwischen Eppelheim und Plankstadt in Richtung Walldorf. Die Gütertrasse würde somit die Heidelberger Stadtteile Kirchheim und Wieblingen betreffen. > Bis Ende 2023 möchte sich die Deutsche Bahn auf eine Linienvariante festlegen, die anschließend in das sogenannte Raumordnungsverfahren geht. Dabei sollen unter anderem der rechtliche Rahmen und die Machbarkeit geprüft werden. Der Bau der Gütertrasse soll dann frühestens im Jahr 2030 beginnen. bms

Mit dabei waren auch Thomas Schmeckenbecher aus Plankstadt von der neu gegründeten Bürgerinitiative "Keine Bahntrasse", Vertreter des regionalen Bauernverbandes, vom Stadtteilverein Wieblingen sowie von der CDU-Fraktion im Heidelberger Gemeinderat. "Einige Politiker scheinen bei dem Thema aber lieber abzutauchen", kritisierte Boxheimer. "Die haben Angst, als Bahn-Gegner zu gelten."

Zurzeit beschäftigt sich die DB noch mit dem Suchraum für eine geeignete Trassenvariante – dabei liegen drei der vier in Frage kommenden Linienkorridore im Landschaftsraum zwischen Heidelberg und Eppelheim im Osten und Plankstadt und Oftersheim im Westen. Der Bau der Gleise dort hätte Folgen für die Stadtteile Kirchheim und Wieblingen, speziell für die Außenposten Neurott, Kurpfalzhof und Grenzhof sowie die ehemalige US-Siedlung Patrick-Henry-Village.

Gut 20 Menschen kamen zu dem Treffen Café Walnuss in der Siedlung Grenzhof im äußersten Westen Heidelbergs. Foto: Rothe

Die Argumente der Trassengegner sind inzwischen bekannt: Prognosen gehen von einem erheblichen Anstieg der Verkehrsbelastung aus. Den Anwohnern geht es um Wohnqualität, um Lärmbelästigung, um Natur- und Tierschutz und Landschaftspflege, darum, dass Landschaftsräume nicht zerschnitten und landwirtschaftliche Flächen mit hoher Qualität nicht versiegelt werden. "Die Bahn macht ein Planspiel, und bei uns geht es um die Existenz", machte Robert Kaiser, Hotelier und nebenberuflicher Landwirt, klar.

"Landwirtschaftliche Fläche ernährt uns, ist ein Raum zur Erholung, ein Raum für weitere Lebewesen und nicht dazu da, durchschnitten und bebaut zu werden." Die geplante Trasse werde die gesamte Region negativ verändern, fügte Schmeckenbecher hinzu. "Im Abstand von zwei Minuten können da mit hoher Geschwindigkeit Tag und Nacht Güterzüge durchrauschen." Die geplanten Linienführungen der DB kreuzten auch regionale Planungen im Radverkehr und im ÖPNV.

"Ich verstehe Ihre Bedrohungslage", betonte CDU-Stadtrat Alexander Föhr. Er betonte, dass man auch im Nachbarschaftsverband Heidelberg-Mannheim, in dem sich 18 Kommunen der Metropolregion zusammengeschlossen haben, die Planungen diskutiere. "Es wäre sicherlich falsch, sich zurückzuziehen", ermunterte er zum weiteren Widerstand. Föhr verwies aber auch darauf, dass nach seiner Meinung die Bahn ein Interesse daran habe, mit den Entscheidern vor Ort eine Lösung zu finden. Die könnte, so meinen die Betroffenen, eine Bündelung der vorhandenen Verkehrswege sein oder eben eine Tunnellösung.

Die Pläne der DB werden auch am Donnerstag in der Gemeinderatssitzung (16.30 Uhr, Rathaus) Thema sein.