Von Jonas Labrenz

Heidelberg. Die Theoretische Physik soll am Philosophenweg bleiben und die Gebäude sollen nach und nach saniert werden. Das erklärte Bernd Müller vom Amt für Vermögen und Bau im Heidelberger Gestaltungsbeirat. Die Fachrichtung hat dort ihren Campus, zuletzt gab es Befürchtungen, man müsse ins Neuenheimer Feld umziehen. Allerdings reicht auch der jetzt vorhandene Platz nicht aus. Deshalb stellte Müller dem Architektengremium Pläne für einen neuen Bau direkt am Philosophenweg vor. "Wir wollten schauen, was da möglich und zulässig ist, was man dem Standort zumuten kann", so Müller. Bei vier Architekturbüros hat das Amt deshalb eine städtebauliche Untersuchung beauftragt – und sogar erste Entwürfe bekommen.

Bei den fünf Entwürfen – ein Büro lieferte gleich zwei ab – geht es vor allem darum, auf wenig Grundfläche viel Platz für die Physiker zu schaffen und gleichzeitig mit dem Gebäude nicht über die Villa Bergius hinauszuragen, die südlich davon liegt. So wäre das neue Gebäude in keinem Fall von der Altstadt aus zu sehen. Was außerdem zu berücksichtigen ist: Zwei große Buchen stehen westlich und östlich des Baufeldes und sollten möglichst erhalten werden. Das könnte bei einem der Bäume allerdings schwer werden, weil er "quasi aus dem Mauerwerk gewachsen sei".

"Wir sind kein Gremium, das Ihnen Ihr Problem löst", erklärte Markus Neppl, Vorsitzender des Gestaltungsbeirats, Amtsleiter Müller. Der Gestaltungsbeirat kann nichts genehmigen oder ablehnen, sondern berät nur. Doch waren sich die Architekten einig, wie wichtig die Gestaltung des Gebäudes sein wird, sollte alles genehmigt werden. Die Westfassade sei eine der wichtigsten Ansichten für alle, die den Philosophenweg hochlaufen, erklärte Baubürgermeister Jürgen Odszuck: "Das ist ja eine Ameisenstraße, die da hochgeht, am Wochenende sind das Tausende."

"Was Sie äußern, das würden wir in die Ausschreibung mit aufnehmen", versprach Müller. Und so legte das Gremium los, dem es vor allem um das gesamte Ensemble und den Garten ging. "Es stehen dort ja schon sehr mächtige und gehaltvolle Gebäude aus ihrer Zeit", erklärte etwa Gerd Gassmann. Ob das Gebäude am Ende "laut" oder "leise" wirken solle, müsse man im Wettbewerb entscheiden. Und Christiane Sörensen plädierte dafür, den Garten anzupassen, die Umgebung als System anzusehen. "Da kann man eine Menge rausholen", so die Architekturprofessorin. Das dürften die Bäume aber nicht zwingend verhindern: "Ich finde es fahrlässig, wegen zwei Buchen ein bestimmtes Gebäude zu bauen und den Garten zu vernachlässigen."

Für das gesamte Gremium hielt Neppl fest: "Wir können nicht sagen, wir lehnen uns zurück und machen gar nichts." Man müsse die Gebäude mit dem Garten denken. Für die Gestaltung sollte man sich dann auch einen Landschaftsarchitekten dazu nehmen, empfahl Sophie Wolfrum, die vom jetzigen Gebäude auf dem Platz auch nicht viel hält: "Die Bibliotheksbaracke ist auch kein Gewinn für den Philosophenweg." Letztlich komme es auch darauf an, betonte Gassmann, "wie weit das Denkmalamt im Zuge des Wettbewerbs die Zügel loslassen wird".