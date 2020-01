Heidelberg. (jola) Seit Frühjahr 2017 ist die Eppelheimer Straße unterbrochen. Die ehemalige Verkehrsschlagader endet – nachdem die Eisenbahnbrücke nahe des Bauhaus-Baumarkts abgerissen worden war – aus Richtung Westen in einer Sackgasse. Autofahrer müssen an der Kreuzung Diebsweg/Eppelheimer Straße links in die Henkel-Teroson-Straße abbiegen und beim Bauhaus vorbei wieder auf die Eppelheimer Straße fahren, um ins Stadtzentrum zu kommen. Viele RNZ-Leser haben sich schon über die Sackgasse geärgert – und vor allem für Ortsunkundige ist sie ein Problem.

Ein Lastwagenfahrer hatte sich gestern früh auf sein veraltetes Navigationsgerät verlassen und stand plötzlich auf Höhe des Studentenwohnheims vor der Baustelle. Es folgte ein missglückter Wendeversuch über das Gleisbett: Das Erdreich zwischen den Schienen war so aufgeweicht, dass sich der 40-Tonner festfuhr – und quer über den Gleisen stehen blieb.

Das sorgte dafür, dass die Straßenbahnen der Linie 22, die seit Dezember 2018 von der Bahnstadt über die Eppelheimer Straße in den Pfaffengrund fahren, für knapp zwei Stunden – von 6.45 bis 8.25 Uhr – blockiert waren. Die Rhein-Neckar-Verkehr GmbH (RNV) richtete einen Schienenersatzverkehr zwischen den Haltestellen Gadamerplatz und Stotz mit drei Bussen ein, bis der Lastwagen abgeschleppt werden konnte, so eine RNV-Sprecherin.

Dem Lkw-Fahrer ist allerdings nichts vorzuwerfen: "Schuld ist die unzureichende Beschilderung durch die zuständige Behörde", schreibt ein RNZ-Leser aus Eppelheim. Das sei schon der dritte Vorfall dieser Art innerhalb von sechs Wochen: "Ständig fahren Autos in die Sackgasse und müssen dann wenden." Tatsächlich erklärt die Stadt auf RNZ-Anfrage, dass im Moment keine Warnbaken aufgestellt sind, sie "hätten aber da stehen sollen". Es könne sein, dass die Baken versehentlich im Zusammenhang mit anderen, fertiggestellten Baustellen abgeräumt worden sind. Man wolle sie aber wieder aufstellen: "Es wird wieder entsprechend ausgeschildert und abgesperrt – wie es vorher war", verspricht eine Sprecherin der Stadt.

Sogar ein Krankenwagen mit Blaulicht sei schon dort gelandet, berichtet uns der Leser. "Bei solchen Einsätzen geht es um Minuten." Von einem solchen Fall ist in der Leitstelle des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) allerdings nichts bekannt. Man könne es nicht ausschließen, aber die Mitarbeiter seien ortskundig, erklärt das DRK. Vielleicht sei auch beim Studentenwohnheim etwas vorgefallen, weshalb dort Krankenwagen vorgefahren seien.

Zukünftig soll die Eppelheimer Straße gegenüber der Einfahrt des Bauhaus-Baumarkts in Form einer großen Kreuzung angebunden werden. Doch das kann noch dauern: Erst braucht es noch eine Gesamtplanung für die Eppelheimer Straße, erklärt Gerald Dietz, Leiter der städtischen Geschäftsstelle Bahnstadt: "Der Planungsauftrag muss noch vergeben werden." Mit dem Planungsbüro könne man dann noch im Frühjahr einen Zeitplan aufstellen.

Update: Mittwoch, 8. Januar 2020, 19.42 Uhr

Update: Mittwoch, 8. Januar 2020, 16.15 Uhr