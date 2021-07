Mit einer Mischung aus Tanz und Parkour will das Künstlerkollektiv „Make a move collective“ neue Perspektiven auf die Stadt aufzeigen. Diese Aufnahme entstand bei einem Auftritt in Berlin. Foto: Katharina Scheidtmann

Von Lena Scheuermann

Heidelberg. Bekannte und unbekannte Orte neu entdecken und definieren – darum geht es den Machern der zweiteiligen Veranstaltung "Ortopien", die am Donnerstag und Freitag den öffentlichen Raum nach dem langen pandemiebedingten Stillstand kreativ wiederbeleben möchten.

Für ihre Installation hat sich das Künstlerkollektiv – bestehend aus Jutta Glaser (Gesang), Claus Boesser-Ferrari (Musik), Wayne Götz mit Team (Performance), Nils Herbstrieth (Lichtinstallation) sowie Stefanie Ferdinand und Anne Scheuing (Organisation /Regie) – sogar einen eigenen Kunstbegriff ausgedacht: "Ortopie", eine Wortneuschöpfung aus "Ort" und "Utopie". "Es geht darum, einen Ort anders wahrzunehmen und dort einmalig etwas Neues entstehen zu lassen", erklärt Scheuing die Idee hinter dem Projekt, das von Ritter Sport und dem Kulturamt der Stadt Heidelberg gefördert wird. Mit der Bergheimer Ochsenkopfwiese haben sich die Kunstschaffenden einen Raum ausgesucht, der bisher nicht unbedingt als Veranstaltungs- oder Begegnungsort in Erscheinung getreten ist – und damit ideal zum Konzept des Kollektivs passt. Am Freitagabend verschmelzen hier Lichtinstallationen, Musik und Tanz zu einem Gesamtkunstwerk, das aus der Wiese nicht nur einen Kunst-, sondern auch einen Begegnungsort für alle Heidelberger werden lässt, so Scheuing.

Den Auftakt der "Ortopien" bildet ein Gastspiel des "Make a move collective" aus Nordrhein-Westfalen: Mit ihrem Programm "Moving spaces" gastierte das achtköpfige Kollektiv bereits in Berlin und Freiburg, am Donnerstagnachmittag und Freitagabend ist es in der Heidelberger Altstadt zu sehen. Die Choreografien sind eine Mischung aus zeitgenössischem Tanz und Parkour, eine Fortbewegungsart durch den urbanen Raum, die sich auf anderen Wegen als den vorgegebenen bewegt. "Wir sehen die Stadt als Choreografin, die uns Bewegungen vorgibt", erklärt Wayne Götz vom Tänzerkollektiv. Die Architektur wird in die tänzerische Performance integriert, durch die Anpassung an die Begebenheiten vor Ort variieren die Aufführungen zudem von Stadt zu Stadt. So wolle man Passanten nicht nur zum Zuschauen einladen, sondern auch dazu, die Stadt aus einem anderen Blickwinkel wahrzunehmen und vielleicht sogar den eigenen Gang durch die Stadt neu zu definieren.

Die Auftritte des Kollektivs leben dabei vom "Element der Überraschung", wie Götz erklärt: Los geht es irgendwo in der Altstadt – der genaue Startpunkt und die Route werden erst kurz vor der Performance online unter www.makeamovecollective.com/projekte/moving-spaces/ bekannt gegeben.

Info: Das "Make a move collective" tritt am Donnerstag, 22. Juli, um 19 Uhr und am Freitag, 23. Juli, um 16 Uhr in der Altstadt auf. Der zweite Teil der "Ortopien"-Veranstaltung findet am Freitag, 23. Juli, 21 Uhr, auf der Ochsenkopfwiese in Bergheim statt. Karten gibt es für zwölf Euro, die Abendkasse öffnet um 19.30 Uhr (Reservierung: ortopien@gmail.com. Bei Regen wird kurzfristig der Ort geändert. Infos: www.waynegoetz.com/ortopien.