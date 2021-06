Das Huub Dutch Duo tritt am 18. Juli mit „Max & Moritz got the blues“ auf. Foto: pr

Heidelberg. (RNZ) In Heidelberg sprießen die Open-Air-Bühnen wie Pilze aus dem Boden. Am Dienstag kündigte nun das Taeter-Theater an, dass es ab Mitte Juli und bis September – wie schon im Sommer 2020 – Theater und Kleinkunst im Freien bieten wird.

Das kleine Theater in Räumen der alten Landfried-Zigarrenfabrik an der Bergheimer Straße gibt es seit 1987. Gründer und Leiter Wolfgang Graczol ist Schauspieler, Regisseur, Dramaturg, Inspizient, Techniker, Kartenabreißer und Barmann in einem.

Das Open-Air-Programm vor dem Theatereingang beginnt am 17. Juli. Platz ist für etwa 50 bis 60 Zuschauer. Gezeigt werden Graczol-Produktionen wie "Klassisches von Goethe, Kafka, Lessing", die "Valentiniaden" oder die Satire "Der Herr Karl".

Aber es gibt auch Gastauftritte wie die "Reise ins goldene Zeitalter der Popmusik" mit Popsongs der 60er und 70er Jahre oder "Max & Moritz got the blues" mit Huub Dutch und Chris Oettinger.

Info: Programm und Karten gibt es online auf www.taeter-theater.de.