Von Birgit Sommer

Heidelberg. Das Restaurant "Le Gourmet" in der Hirschgasse und das "Oben" auf dem Kohlhof bleiben die Heidelberger Orte für Genießer. Auch 2022 wurden sie wieder mit einem Michelin-Stern ausgezeichnet, wie am Mittwoch bekannt wurde. Sie bieten also eine Küche voller Finesse mit Produkten von ausgesuchter Qualität.

Mario Sauer (44) und seine drei Köche im "Le Gourmet" holen sich den Stern seit 2013. Die Zeit der langen Lockdowns während der Corona-Pandemie haben sie genutzt, um sich weiterzuentwickeln, wie Sauer sagt: "Neun Jahre lang einen Michelin-Stern zu haben, bedeutet auch, acht Jahre lang keinen zweiten Stern zu bekommen." So haben sie sich nur kurz ausgeruht – "der Kopf kocht weiter" – und sich dann zusammengetan, um sich in ihre Gerichte zu vertiefen und den Bezug zu ihren Lieferanten nicht zu verlieren. Wie kann man ein perfektes Produkt so bearbeiten, dass es noch besser wird? Gewürze und Salz sind nach Sauers Worten beispielsweise solch ein Hebel, mit dem sich arbeiten lässt. Oder die Idee, mit dem Produkt noch weniger zu machen, um es selbst besser glänzen zu lassen. Auch im Gespräch mit Kollegen und den informierten Gästen des Restaurants lerne man dazu.

Nächstes Jahr soll der Umbau der traditionsreichen "Hirschgasse" zu Ende gehen. Sauer hofft, mit einer aufgerüsteten Küche seine 24 Gäste im "Le Gourmet" und weitere in der "Mensurstube" noch perfekter bekochen zu können.

Robert Rädel (39) im Restaurant "Oben" auf dem Kohlhof errang seinen ersten Stern 2014. Die 15 Plätze sind bei Gästen so begehrt, dass Rädel sie bis ins Jahr 2024 schon vergeben könnte. Erstmals hat er jetzt den Zeitraum für eine Reservierung auf ein halbes Jahr begrenzt, wie es auch andere begehrte Gaststätten vor allem in Skandinavien machen. Die geringe Platzzahl und das intime Ambiente gelten als das besondere Markenzeichen des "Oben". Würde er mehr Tische aufstellen, müsste er auch personell aufstocken. Derzeit kocht mit ihm zusammen nur Mona Schmid.

Während das "Oben" letztes Jahr aus dem Gault Millau-Restaurantführer verschwand, weil der anonyme Tester keinen Platz bekommen hatte, hat der Michelin-Chef dem Spitzen-Koch versichert, dass man einen Weg der Reservierung finde.

In Heidelberg wurden keine weiteren Auszeichnungen vergeben, weder der neue Grüne Stern für umweltfreundliche Gastronomie noch ein "Bib Gourmand" für sorgfältig zubereitete und preiswerte Speisen. Den "Bib" hat in nächster Umgebung nur das "Möbius" in Schwetzingen ergattert.