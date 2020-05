Von Karin Katzenberger-Ruf

Heidelberg. Sanft gleitet "Königin Silvia" unter der Alten Brücke hindurch, an Oberdeck ist es sonnig und warm, es weht ein leichter Wind. Einen schöneren Platz als auf dem Ausflugsschiff der Weißen Flotte kann man sich an einem Feiertag kaum vorstellen. Dennoch sind bei der 10-Uhr-Fahrt nach Neckarsteinach und zurück nur 25 Passagiere an Bord, am Nachmittag werden es etwa anderthalbfach so viel sein – und das auf einem Schiff, das für bis zu 600 Personen ausgelegt ist.

Der Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein (l.) stieg in Neckargemünd zu und plauderte an Bord mit Weiße-Flotte-Chef und Kapitän Karl Hofstätter. Foto: kaz

Karl Hofstätter, Chef der Weißen Flotte, und seine Mannschaft hätten sich zum verspäteten Auftakt der Saison natürlich mehr Gäste gewünscht, sind aber erst einmal froh, dass ihre Schiffe endlich wieder im Neckartal unterwegs sein dürfen. Seit 8 Uhr morgens ist das Team schon bei der Arbeit, gegen 9.30 Uhr werden die letzten Schilder mit den Corona-Regeln aufgehängt. "Am Mittwoch haben wir noch den Wassertank gefüllt und die Fenster geputzt", berichtet Hofstätter. In den letzten Wochen musste auch er Beschäftigte in Kurzarbeit schicken, Saisonkräfte bangen weiterhin um ihren Job.

Etliche Großveranstaltungen auf der "Silvia" und anderen Schiffen sind abgesagt, das seien laut Hofstätter die "Geldbringer" gewesen. Schon jetzt muss das Unternehmen Mindereinnahmen im sechsstelligen Bereich in Kauf nehmen. "Das ist nicht mehr einzufahren", weiß Hofstätter, der sich endlich ruhigeres Fahrwasser wünschen würde.

In Neckargemünd steigt der Grünen-Landtagsabgeordnete Hermino Katzenstein zu und unterhält sich mit Hofstätter über das, was an staatlicher Unterstützung noch möglich wäre. "Sollten im Sommer viele Menschen Urlaub in Deutschland machen, könnten wir davon profitieren. Wir haben hier so eine schöne Gegend", findet Katzenstein. Das sieht Max Ratzlaff aus Eppelheim genauso. Zusammen mit Ehefrau Brunhilde hat er die Fahrt nach Neckarsteinach gebucht.

Er stammt von der Nordseeinsel Sylt, sagt aber, Süddeutschland und speziell Heidelberg und der Odenwald hätten landschaftlich das ganze Jahr über einfach mehr zu bieten. Die beiden kommen so langsam mit den Corona-Regeln nicht mehr klar, halten vieles für übertrieben und meinen: "Die Schulen müssen endlich wieder öffnen!"

An Bord ist auch Ralf Eisenhauer aus Mannheim mit seiner Ehefrau. "Wir haben in Neuenheim geparkt und sind von dort über die Brücke gegangen. Das war schon mal ein schöner Einstieg", sagt der Ehemann. Das Paar wird gleich mit einem "Aperol Spritz" anstoßen. Seit 15 Jahren hat der Vatertagsausflug auch für Lothar Brehm und Kristof Stark Tradition. An Christi Himmelfahrt fahren sie um 10 Uhr mit dem Schiff nach Neckarsteinach, wandern entlang der ehemaligen Bahntrasse vier Kilometer nach Schönau. Über den "Münchel" geht es durch Ziegelhausen zurück in die Altstadt.

"Wieso fahren wir eigentlich in diese Richtung, wenn der Fluss andersrum fließt?", will ein kleiner Junge von seinem Vater auf dem Weg nach Neckarsteinach wissen. Auf der Rückfahrt steigen die beiden in Neckargemünd aus, dann geht es mit dem Rad zurück in die Stadt.