Von Werner Popanda

Rohrbach. Rebecca Ramirez hat das vom Caritasverband Heidelberg und der Deutschen Stadt- und Grundstücksentwicklungsgesellschaft getragene Quartiersmanagement Hasenleiser verlassen. Der 23. März war ihr letzter Arbeitstag im Quartiersbüro in der Freiburger Straße 21. Im RNZ-Interview zieht Ramirez nun eine Bilanz ihrer Arbeit.

Frau Ramirez, am 15. November 2015 wurde der Startschuss für das Quartiersmanagement gegeben und Sie waren von Anfang an dabei. Was waren die Höhepunkte der letzten sechseinhalb Jahre für Sie?

Zu den besonderen Highlights meiner Arbeit gehören Projekte wie der jährliche Weihnachtswunschbaum in Zusammenarbeit mit dem Schulsozialarbeiterteam der IGH und der Eichendorffschule sowie den Kitas im Quartier. Bei der Aktion werden wir jede Weihnacht überschwemmt von Unterstützungsbereitschaft. Oder unser Kulturformat "Der besondere Sommernachtstraum", mit dem wir seit 2020 jeden Sommer ein kleines Kulturfestival im Hasenleiser realisieren konnten. Und all‘ die schönen Bemalungen im Quartier von den Stromkästen über die Altglas-Container bis hin zu Garagenwänden, die den Hasenleiser so viel bunter und fröhlicher erscheinen lassen. Aber auch die Realisierung der Boulebahn war ein absoluter Höhepunkt.

Auf der Bahn wird aber nicht nur Boule gespielt ...

Neben dem Boulespiel finden dort zahlreiche weitere Begegnungen statt, wie das Quartiersfrühstück, Flohmarkt oder kleine Theateraufführungen. Mit der Bahn ist es uns gelungen, eine zuvor arg beklagte, von Hundekot geprägte Wiese in einen öffentlichen Ort mit absolutem Mehrwert für die Nachbarschaft zu verwandeln.

Weshalb verlassen Sie nun das Quartiersmanagement?

Das Quartiersmanagement Hasenleiser zu verlassen, fällt mir wahrlich nicht leicht. Richtig ans Herz gewachsen ist mir dieses Stadtviertel mit all seinen Bewohnerinnen und Bewohnern. Man sagt mir aber nach, dass ich eine Visionärin bin, die Projekte gut aufbauen kann. Das macht mir einfach Spaß. In Heidelberg gründet sich gerade die neue Stiftung "Turning Point", die noch ganz in ihren Anfängen steckt und bei deren Geschäftsführung ich künftig als persönliche Referentin arbeiten werde. Hier braucht es, ähnlich wie beim Hasenleiser damals, die Etablierung verlässlicher Strukturen und eine Mitarbeiterin, die dies koordiniert, da komme ich ins Spiel.

Und Sie gehen mit einem guten Gewissen?

Den Hasenleiser habe ich auf einen guten Weg gebracht, nun sind andere dran dies zu erhalten und weiterzuentwickeln. Ich bin mir sicher, dass die Quartiersarbeit im Hasenleiser mit der Anbindung des Hospitals richtig spannend bleibt!

Haben Sie auch Ihrem Nachfolger oder Nachfolgerin etwas hinterlassen?

Aktuell befinden sich weitere richtig tolle Projekte in der Vorbereitung, die ich leider nur noch anstoßen konnte, aber mir sicher bin, dass auch diese zur Aufwertung des Hasenleisers beitragen werden. Dazu zählt die Umgestaltung des Kinderspielplatzes hinter Netto. Bei der Erarbeitung von Ideen dafür ist es uns vergangenes Jahr gelungen, über 150 Kinder zu beteiligen. Dazu gehören aber auch die Arbeitsaufnahme des sich gerade neu gründenden Gartenvereins zur Erschließung eines Nachbarschaftsgartens zwischen Kolbenzeil und Erbprinzenstraße sowie schließlich die Inbetriebnahme des Wilson-Theaters auf Hospital. Gerade die zuletzt genannten Projekte liegen mir sehr am Herzen und daher werde ich sie auch nach meiner Arbeit hier im Hasenleiser weiterhin ehrenamtlich begleiten.

In welchen Bereichen sehen Sie die künftigen Knackpunkte für das Quartiersmanagement?

Neue Themenfelder werden unter anderem die Erschließung der kleinen Chapel auf dem Hospitalareal zum attraktiven Nachbarschaftszentrum sein – und vor allem die Ankunft der neuen Nachbarschaften. Damit einhergehend geht es auch um die Anknüpfung an das Bestandsquartier sowie weiterhin die Überwindung der Karlsruher Straße. Und, dass sich Rohrbach und Hasenleiser endlich als ein gemeinsamer Stadtteil verstehen. Mit der Neubesetzung meiner Stelle wird der Hasenleiser frischen Wind erfahren. Ich hoffe, es findet sich jemand, die oder der genauso motiviert wie ich vor Ort weiterhin diese Arbeit leistet. Ich danke allen für die sehr erfolgreiche Zusammenarbeit und bitte darum, dass meine Nachfolge genauso herzlich aufgenommen wird wie ich!