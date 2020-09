Heidelberg. (RNZ) Zwei versuchte sexuelle Übergriffe auf Frauen innerhalb von wenigen Minuten haben am frühen Samstagmorgen zu einer Großfahndung der Polizei geführt. Gegen 7.30 Uhr soll es im Bereich des Neuenheimer Felds zu einem versuchten sexuellen Übergriff auf eine 22-Jährige gekommen sein. Der Täter flüchtete und wurde wie folgt beschrieben: Rund 1,80 Meter groß und zwischen 20 und 25 Jahre alt. Er soll schwarze, mittellange, wellige Haare und braune Augen, eine sportliche Figur sowie akzentfreies Deutsch gesprochen haben. Bekleidet soll er mit einer kurzen, hellen Hose und einem grün gemusterten Mund-Nasen-Schutz gewesen sein.

Nur 15 Minuten später – gegen 7.45 Uhr – soll es dann im Bereich des Wehrstegs in Neuenheim zu einem weiteren versuchten sexuellen Übergriff, diesmal auf eine 57-jährige Frau gekommen sein. Die Polizei beschreibt diesen Täter zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß und zwischen 30 und 35 Jahre alt mit dunklen Augen, sportliche Figur, schwarzen, glatten kurzen Haaren und Dreitagebart. Er soll Deutsch ohne Akzent gesprochen und eine lange, dunkle Hose und eine Langarmjacke – beides vermutlich aus Jeansstoff – sowie Schuhe aus geflochtenem hellem Leder getragen haben. Ob die beiden Taten zusammenhängen, war am Samstag unklar, laut Polizei aber unwahrscheinlich. Eine Rückfrage der RNZ am Sonntag brachte keine weiteren Erkenntnisse. Das Fachdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0621 / 1744444 mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Update: Sonntag, 6. September 2020, 15.45 Uhr