Heidelberg. (hö) In der Neuenheimer Landstraße wurden fünf Platanen gefällt – aus einem Stumpf schnitzte ein unbekannter Künstler einen sitzenden Bären. Die Bäume, so erklärte es die Stadtverwaltung, seien Opfer der beiden trockenen Sommer gewesen – und noch heute habe das Folgen: Der obere Meter Erde sei zwar ziemlich feucht, aber darunter sei es oft noch knochentrocken. Und so fehlen den oft recht tief wurzelnden Platanen die Wasserreserven. Dabei galt diese Baumart bisher als besonders resistent gegen die Trockenheit. Die fünf Bäume am Neckarufer verdursteten übrigens nicht, sondern wurden durch die Trockenheit derart geschwächt, dass Pilze mit ihnen leichtes Spiel hatten.

Immerhin: Es wird Ersatz geben. Schon jetzt werden Platanen in den Kübeln der Stadtgärtnerei nachgezogen, um im Frühjahr an gleicher Stelle gesetzt zu werden. Und der kleine Bär wandert in den Fundus des Landschafts- und Forstamtes, wird aber im Juli beim "Lebendigen Neckar" auf der Neckarwiese zu sehen sein.