Heidelberg. (kaz) Grün ist auf der Grünen Meile in der Bahnstadt momentan nur das Rasengleis. Die doppelte Baumreihe muss erst noch gepflanzt werden. Dafür laufen die Straßenbauarbeiten auf Hochtouren. Als Baubürgermeister Jürgen Odszuck die Baustelle bei seiner Sommertour besuchte, waren die Arbeiten an den Rohrleitungen nahezu abgeschlossen - und die Pflasterung von Parkstreifen und Gehwegen hatte bereits begonnen.

"Wir sind im Zeitplan", ist die Botschaft von Bauleiter Heinrich Leuker. Seit Ende 2018 fahren die Straßenbahnlinien 22 und 26 durch das Areal, das als zentrale Verkehrsachse durch die Bahnstadt geplant ist. Aber eben eine mit "Aufenthaltsqualität". Deshalb die Bäume und die extra breiten Gehwege. Für Autos, Zweiräder und Fußgänger soll die Grüne Meile Ende des Jahres freigegeben werden. Voraussetzung dafür: Die Signaltechnik und Ampelanlage in den Kreuzungsbereichen müssen in Betrieb sein. Bis dahin würde sich Leuker an manchen Stellen eine bessere Absicherung der Baustelle wünschen. Bei der Begehung begegneten der Gruppe jedenfalls gleich mehrere Bagger.

Und die "Westarkaden"? Auch dieser dreiteilige Gebäudekomplex zwischen Grüner Meile, Galilei-Straße, Da-Vinci-Straße und Eppelheimer Straße, nimmt planmäßig Gestalt an. Ein Supermarkt, ein Discounter, eine Drogerie, eine Apotheke und ein Friseurgeschäft wollen dort in wenigen Monaten eröffnen, ebenso wie eine Kindertagesstätte.

Außerdem werden auf einer Gesamtfläche von rund 10.700 Quadratmetern weitere Büro- und Praxisflächen sowie um die 300 Wohnungen bezugsfertig sein. Zum Gebäudekomplex gehört auch eine zweigeschossige Tiefgarage mit über 500 Stellplätzen. Innenhöfe mit Grünflächen sowie Sport- und Spielflächen dürfen ebenfalls nicht fehlen.

Das Nahversorgungszentrum soll im "ersten Quartal 2020" öffnen. Nach dem 2013 eröffneten "Stadttor West" sind die Westarkaden das zweite Bahnstadt-Projekt des Unternehmens "Unmüssig Bauträgergesellschaft Baden" aus Freiburg.