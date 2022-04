Was muss aus dem Anschlag von Hanau folgen? Darüber diskutierte Jagoda Marinic´ mit Serpil Temiz Unvar, Mutter des ermordeten Ferhat, und dessen Freund Ali Yildirim. Foto: Rothe

Von Maria Stumpf

Heidelberg. Hanau, 19. Februar 2020: An diesem Tag erschoss ein 43-jähriger Rassist an mehreren Tatorten in der Stadt innerhalb von sechs Minuten neun Frauen und Männer mit Migrationsgeschichte und anschließend sich selbst. Zu den Opfern des Attentats gehört der 23-jährige Ferhat Unvar. Dessen Mutter kämpft seither gegen das Vergessen. Trauer und Schmerz begleiten Serpil Unvar, aber auch Wut und eine Frage, die sie nicht loslässt: Wäre das Attentat zu verhindern gewesen? Im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus war sie Gast im Interkulturellen Zentrum (IZ).

"Sie brauchen keine Statistiken mitbringen, was Rassismus ist. Sie haben Ihre Geschichte", meinte Jagoda Marinic´, Leiterin des IZ. Und begrüßte als Freund von Ferhat auch Ali Yildirim. Zusammen mit ihm hat die 46-jährige Mutter die "Bildungsinitiative Ferhat Unvar" als Anlaufstelle für Kinder, Jugendliche und deren Eltern gegründet. Weitere Freunde, alle unter 30, schlossen sich an und sind seitdem im Ehrenamt unterwegs.

An der Frankfurter Bildungsstätte Anne Frank ließen sie sich zu "Demokratietrainern" ausbilden und ziehen nun landesweit von einer Schule zur nächsten. Sie klären in Workshops und Vorträgen über die Facetten von Rassismus in Schule und Ausbildung auf, berichten, wann Sprache verletzen und wie Solidarität gelingen kann. "Wir haben diese Art von Bildungsarbeit sicher nicht erfunden. Uns unterscheidet von anderen, dass wir genau wissen, wovon wir reden", sagte Yildirim. "Wir kennen Hanau, wir kennen Ferhat, wir sprechen über unseren eigenen Alltag." Sie wollen ein Netzwerk sein für präventive rassismuskritische Bildungsarbeit, auch eine Plattform für Betroffene.

Die Workshops mit den Schülern machten Hoffnung, sagen die beiden – und lassen das Publikum an diesem Abend trotzdem spüren, dass ihre Arbeit auch ein Ventil ist für ihre Wut: Wut auf die Polizei, deren Notruf in der Tatnacht wohl nicht schnell genug erreichbar war, Wut auf den Vater des Täters, dem sie "rassistisches Gedankengut" bescheinigen, Wut auf Ermittlungsbehörden, die die Tat "unzureichend aufklärten" und auf Ämter, die noch immer nicht die Hilfen böten, die es bräuchte. "Es fehlt an strukturellen Veränderungen im Land. Viel Unterstützung gab es nicht." Und vor allem: "Wo bleibt die von der Politik versprochene Zäsur nach Hanau, wo der entschlossene Kampf gegen Rassismus?" fragen sie. "Politiker kommen zu uns, zeigen Mitleid und die Medien machen Fotos. Und dann sind sie wieder weg." Was hilft? "Bildung ist die Antwort auf Rassismus", sagt Ali Yildirim. "Ohne Bildung haben wir alle keine Chance, die Zukunft zu ändern", ergänzt Serpil Unvar.

Im September 2021 erhielt ihre Organisation den Aachener Friedenspreis. Der Preis solle ein Zeichen der Solidarität und Unterstützung setzen, hieß es. Die Hinterbliebenen sorgten mit ihrem ehrenamtlichen Engagement gemeinsam dafür, "dass rassistische Morde im Bewusstsein aller bleiben, damit sich das gesellschaftliche Klima verändert und rassistische Ressentiments nie wieder Menschenleben kosten".