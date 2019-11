Von Anica Edinger

Heidelberg. Das Spiel war noch nicht einmal auf dem Markt, da kamen schon die ersten Kunden zu Barbara Mayer in die RNZ-Geschäftsstelle in der Altstadt. „Wir haben schon letzte Woche Vorbestellungen angenommen“, sagt sie. Schließlich hatte es schnell die Runde gemacht: Es gibt ein neues Monopoly-Spiel in Heidelberg-Version. Mittlerweile ist das auch ganz offiziell in allen Geschäftsstellen der RNZ zu bekommen. Und Barbara Mayer weiß: „Das ist ein Highlight für die Kunden.“

Etwa zwei bis drei Städte-Editionen des weltberühmten Spiels um Grundbesitz und Immobilien gibt der Spielehersteller „Winning Moves“ jedes Jahr heraus. Bisher gab es ein Mal eine Heidelberg-Version – vor über zehn Jahren. „Das neue ist viel moderner“, findet Mayer.

Neu ist auch: Die RNZ ist jetzt Partner des Spiels. So gibt es nicht nur Spielfeldkarten mit RNZ-Logo auf der Rückseite. Auch gibt es statt der Ereignisfelder jetzt „Zeitungsnews“. Für RNZ-Herausgeberin und Chefredakteurin Inge Höltzcke ist das ein Zeichen: „Denn die Zeitung ist ein wichtiger Bestandteil in dieser Stadt“, sagt sie. Und als Familienzeitung füge es sich doch gut, Partner eines Spiels für die ganze Familie zu sein, befand Höltzcke. Zudem biete es die Möglichkeit für Heidelberger, aber auch für die Menschen der ganzen Region, die Stadt noch besser kennenzulernen.

Inge Höltzcke (l.) und Barbara Mayer empfingen Mr. Monopoly mit der Heidelberg-Edition des Spiels in der Geschäftsstelle. Foto: Rothe

Tatsächlich bewegt man sich beim Heidelberg-Monopoly vorbei an den klassischen Sehenswürdigkeiten: am Schloss, der Alten Brücke oder auch dem Hotel Ritter. Doch die neue Auflage wagt auch einen Blick in die Zukunft: So können Spielefans auch auf dem künftigen Konferenzzentrum, das derzeit in der Bahnstadt gebaut wird, oder dem neuen Energiespeicher der Stadtwerke im Pfaffengrund landen.

Die günstigsten Felder sind beim neuen Spiel übrigens die Neckarwiese und der Philosophenweg, die teuersten das Schloss und die Alte Brücke. Weshalb ausgerechnet der Philosophenweg zum Spottpreis zu haben ist, versteht Mayer zwar nicht unbedingt. Dennoch gefällt ihr, dass das Spiel auch etwas futuristisch anmutet. Ihre Kunden kauften es häufig, um es ins Ausland zu verschiffen. „Eine wollte es als Geschenk für ihre Tochter in den USA“, erzählt sie.

Info: Das neue Heidelberg-Monopoly gibt es in allen RNZ-Geschäftsstellen für 39,95 Euro. RNZ-Abonnenten bekommen es zum Vorzugspreis von 34,95 Euro. Die Geschäftsstelle Heidelberg, Neugasse 4-6, ist Montag bis Freitag von 8.30 bis 17 Uhr geöffnet, an den Adventssamstagen von 9 bis 13 Uhr.