Heidelberg. (pol/mün/rl) Nach einem Unfall gesperrt wurde die Mittermaierstraße in Bergheim am späten Dienstagnachmittag gegen 17.10 Uhr. Insgesamt waren drei Autos, ein Bus und eine Straßenbahn beteiligt, teilte die Polizei am Abend mit.

Auf der Mittermaierstraße war ein 22-jähriger Autofahrer in Richtung Neuenheim unterwegs, als er kurz vor der Einmündung der Vangerowstraße vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Dabei übersah er das Fahrzeug einer 40-jährigen Fahrerin neben ihm.

Bei dem Zusammenstoß wurde der Wagen der Frau nach links abgewiesen und kollidierte mit einer dort verkehrsbedingt stehenden Straßenbahn, einem Bus und dem Wagen eines 27-jährigen Fahrers. Die Frau und ihre vier Kinder im Auto erlitten einen Schock und kamen zur Beobachtung in ein Krankenhaus. Bei dem Unfall entstand rund 52.000 Euro Sachschaden.

Die Mittermaierstraße war während der Unfallaufnahme knapp eineinhalb Stunden bis 18.40 Uhr komplett gesperrt, was zu langen Staus im Berufsverkehr führte.

Update: 20.50 Uhr, Dienstag, 11. Dezember 2018