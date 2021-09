Trauermarsch durch Heidelberg: Rund 30 Mitglieder von Extinction Rebellion setzen am Freitagnachmittag in der Innenstadt ein Zeichen für mehr Klimagerechtigkeit. Foto: Joe Pohl / @joeisavailable

Heidelberg. (mbb) Rund 30 in schwarz gekleidete, vor allem junge Menschen ziehen mit ernsten und traurigen Gesichtern, begleitet von klassischer Musik, durch die Hauptstraße. Vier von ihnen tragen einen weißen Sarg, andere Fahnen und Schilder, auf denen steht: "Ich werde trauern um die Träume meiner Kinder und Enkel", "Ich werde trauern um gesunde Wälder" oder "Ich werde trauern um das gemäßigte Klima hier". Das breite Banner, das die Jugendlichen ganz am Anfang des Trauerzuges tragen, zieht Blicke und Handykameras auf sich. Darauf steht: "Ein Planet. Eine Chance. Klimakatastrophe stoppen!" Nur wenige Passanten gehen einfach vorbei. Viele schauen interessiert zu, die Gespräche verstummen.

Das Ziel der Gruppe Extinction Rebellion (XR), den Organisatoren der Demonstration am Freitagnachmittag: Vor der Bundestagswahl ein starkes Zeichen für Klimagerechtigkeit setzen. "Ich habe einfach Angst um meine Zukunft", erklärt die 22-jährige Madeleine ihre Teilnahme, "Angst, wie die Welt aussehen wird in 30, 40 Jahren, Angst, wie es meinen Kinder und Enkelkindern gehen wird."

Auch Lukas ist nicht zum erstem Mal bei einer Aktion von XR dabei: "Mit dem Trauerzug wollen wir emotional Eindruck machen. So können wir nicht nur die Menschen, die den Zug sehen, erreichen, sondern durch die Videos und Bilder, die sie machen und verbreiten, viele mehr."

Der Zug kommt am Marktplatz zum Stehen. Ein ehemaliger Pfarrer, ebenfalls Mitglied der Gruppe, hält dort eine "Predigt": "Die Stimmung in unserem Land ist noch so wohlstandsverliebt, dass wir das 1,5-Grad-Ziel nicht so ernst nehmen wie den Wohlstand. Doch wir setzen ein Zeichen der Hoffnung, dass die Menschen die Gefahr erkennen, die von ihrem Lebensstil ausgeht. Es werden immer mehr, die aufwachen und für das Leben kämpfen."

Das will auch Laura, 32 Jahre: "Ich befasse mich schon beruflich mit der Energiewende und dem Klimaschutz, doch das reicht nicht. Auch die Rahmenbedingungen, die Politik muss sich ändern. Ich habe die letzte Hoffnung, dass wir den Wandel hinbekommen, für eine anständige Zukunft. Die Bundestagswahl wird dafür eine entscheidende Wahl."

Ob die Menschen, die am Straßenrand stehen und dem Zug zuschauen, am nächsten Wochenende wirklich für das Klima wählen, bleibt abzuwarten.